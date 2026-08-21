Έρευνα σε άτομα ηλικίας 110 ετών και άνω αποκαλύπτει ένα ανοσοποιητικό σύστημα που συνεχίζει να προσαρμόζεται.Άτομα που ζουν έως και 110 χρόνια και άνω, έχουν μεγάλους πληθυσμούς ενός σπάνιου τύπου ανοσοκυττάρων που μπορούν να σκοτώσουν τον καρκίνο 1, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Cell Reports .Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει εξειδικευμένα κύτταρα που ονομάζονται CD4 κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (CD4 CTLs), τα οποία έχει αποδειχθεί ότι σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα σε ορισμένους καρκίνους.Όταν ένα άτομο αρρωσταίνει, αυτά τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται σε μια διαδικασία που ονομάζεται κλωνική επέκταση/clonal expansion για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων.Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Reports στις 19 Αυγούστου, οι ερευνητές δείχνουν ότι αυτά τα ανοσοκύτταρα μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στην υγιή γήρανση μεταξύ των υπεραιωνόβιων."Η γήρανση του ανοσοποιητικού συστήματος δεν είναι απλώς μια διαδικασία παρακμής.Η επιλεκτική επέκταση ορισμένων Τ κυττάρων υποδηλώνει ότι, ακόμη και σε ακραία γηρατειά, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να συνεχίσει να προσαρμόζεται στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλικία" λέει ο πρώτος συγγραφέας Kosuke Hashimoto, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία.Τα CD4 CTLs αποτελούν κυτταρική υπογραφή των υπεραιωνόβιων — ανθρώπων που ζουν έως την ηλικία των 110 ετών και άνω.Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτά τα κύτταρα επεκτείνονται και προσαρμόζονται σε αυτόν τον ηλικιωμένο πληθυσμό."Τα CD4 CTLs είναι ένας άτυπος και σχετικά σπάνιος πληθυσμός Τ κυττάρων.Έτσι, η αξιοσημείωτη αύξησή τους στους υπεραιωνόβιους μπορεί να παρέχει σημαντικές ενδείξεις για το πώς διατηρείται το ανοσοποιητικό σύστημα σε ακραία γηρατειά" συνεχίζει ο Hashimoto.Ο αριθμός των κυττάρων αυξήθηκε με την ηλικίαΟι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 28 ενήλικες, χωρισμένους σε τρεις ηλικιακές ομάδες:70–99,100–109 και 110 ετών και άνω.Το ποσοστό των CD4 CTL αυξανόταν με την ηλικία, με διάμεσα ποσοστά 4%, 9,6% και 17,6% αντίστοιχα.Ενώ τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η επέκταση των CD4 CTL ξεκινά γύρω στα 100, αυτό το φαινόμενο δεν ήταν μοναδικό στους εκατονταετείς και τους υπεραιωνόβιους.Ένας συμμετέχων ηλικίας κάτω των 100 ετών είχε το υψηλότερο ποσοστό αυτών των κυττάρων.Κλώνοι υποδεικνύουν συνεχιζόμενες απειλέςΣτη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε τους υποδοχείς Τ κυττάρων των συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι η κλωνική επέκταση συμβάλλει στην αύξηση αυτή.Τα CD4 CTL κλωνοποιούνται μόνα τους όταν το ανοσοποιητικό σύστημα δέχεται επίθεση.Στη μελέτη, ο πιο εμφανής κλώνος αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο το 33,3% των CD4 CTL, υποδεικνύοντας ότι οι ηλικιωμένοι ενήλικες μπορεί να ανταποκρίνονται σε επίμονες ανοσολογικές απειλές.Σε δείγμα αίματος ενός εκατονταετούς, ένας μόνο κλώνος αντιπροσώπευε το 53,8% των CD4 CTL τους.Στη συνέχεια, οι ερευνητές αντιστοίχισαν τις αλληλουχίες υποδοχέων του κορυφαίου κλώνου CD4 CTL κάθε συμμετέχοντα με εκείνες που υπήρχαν σε δημόσια βάση δεδομένων.Σχεδόν τρεις δωδεκάδες ταιριάσματα ανήκαν σε άτομα με καρκίνο - δηλαδή καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του ήπατος.Επειδή κανένας από τους εκατονταετείς ή υπεραιωνόβιους που μελετήθηκαν δεν είχε διαγνωστεί με αυτούς τους καρκίνους, οι ερευνητές διατύπωσαν τη θεωρία ότι η επέκταση των CD4 CTL τους μπορεί να αντανακλά πρώιμες ανοσολογικές αποκρίσεις.«Ορισμένα CD4 CTLs μπορεί να αναγνωρίζουν στόχους που σχετίζονται με τον καρκίνο, αν και οι ακριβείς στόχοι τους παραμένουν άγνωστοι», λέει ο Hashimoto.Τα στοιχεία παραμένουν προκαταρκτικάΗ μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε στα Τ κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα, δεν αποδεικνύει ότι η ύπαρξη αφθονίας CD4 CTLs προλαμβάνει τον καρκίνο ή προκαλεί μακροζωία.Ο Hashimoto λέει ότι το επόμενο βήμα της ομάδας είναι να διερευνήσει πώς συμπεριφέρονται αυτά τα κύτταρα στους ανθρώπινους ιστούς.«Καθώς μεγαλώνουμε, τα μη φυσιολογικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των γερασμένων και καρκινικών κυττάρων, γίνονται πιο συχνά.Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η ανοσολογική προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να συμβάλει σε εξαιρετική μακροζωία" λέει ο Hashimoto.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:ntina/thaliahttps://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00806-5https://medicalxpress.com/news/2026-08-supercentenarians-abundance-cancer-immune-cells.htmlhttps://www.nature.com/articles/d41586-026-02587-1https://www.sciencealert.com/people-who-live-past-100-may-be-protected-by-rare-cancer-killing-immune-cells