2026-08-20 18:35:18

Η κυκλοφορία οχημάτων εξαγωγής και τα διασυνοριακά τρένα συνέβαλαν στην αύξηση, ενώ η συνολική αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών παρέμεινε μέτρια στο 1,8%.Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Κίνας διακίνησε 2,015 δισεκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον Όμιλο Κρατικών Σιδηροδρόμων της Κίνας . Το στοιχείο sidirodromikanea

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