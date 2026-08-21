2026-08-21 11:50:34

Εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια παραμένει χωρίς τρένο η Θράκη, ωστόσο η πολιτική ηγεσία συνεχίζει να περιλαμβάνει την περιοχή σε γενικόλογους τίτλους ανακοινώσεων για τα δήθεν «έργα της Βόρειας Ελλάδας».Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη τηλεδιάσκεψη εργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) sidirodromikanea

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