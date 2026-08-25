Το πόσο εύκολα διατηρεί ένα σπίτι τη θερμοκρασία του δεν εξαρτάται μόνο από το σύστημα θέρμανσης. Ο προσανατολισμός, η κατάσταση του κελύφους, η μόνωση, τα κουφώματα και η αεροστεγανότητα επηρεάζουν σημαντικά την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανσή του. Γι' αυτό, πριν αναζητήσουμε ένα αποδοτικότερο σύστημα θέρμανσης, έχει μεγαλύτερη σημασία να αξιολογήσουμε και να περιορίσουμε τις θερμικές απώλειες.Η θερμομόνωση του κελύφους

Τοίχοι, οροφή και δάπεδα αποτελούν βασικά τμήματα του κελύφους από τα οποία μπορεί να μεταφέρεται θερμότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον. Σε ένα παλαιότερο σπίτι με ανεπαρκή θερμομόνωση, η βελτίωση του κελύφους μπορεί επομένως να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από επιμέρους αλλαγές στον τρόπο θέρμανσης.

Η θερμομόνωση όμως δεν είναι μία παρέμβαση ίδια για κάθε κατοικία. Άλλες ανάγκες έχει ένα σπίτι με πλάκα οροφής χωρίς μόνωση, άλλες ένα κτίριο με ανεπαρκώς μονωμένους εξωτερικούς τοίχους και άλλες μια κατοικία πλήρως και σωστά μονωμένη. Η υφιστάμενη κατασκευή και τα σημεία στα οποία εμφανίζονται οι μεγαλύτερες απώλειες είναι αυτά καθορίσουν τις προτεραιότητες και την ιεράρχηση των παρεμβάσεων με στόχο ένα σπίτι που να χρειάζεται λιγότερη θέρμανση.

Τα κουφώματα και η αεροστεγανότητα

Τα παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες επηρεάζουν τη θερμική συμπεριφορά μιας κατοικίας όχι μόνο λόγω των υαλοπινάκων αλλά και λόγω των πλαισίων, της κατάστασης των μηχανισμών και κυρίως της αεροστεγανότητας.

Ένα παλιό κούφωμα μπορεί να παρουσιάζει απώλειες τόσο από τη χαμηλή θερμομονωτική του ικανότητα όσο και από χαραμάδες γύρω από το πλαίσιο ή τα φύλλα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αντικατάσταση μπορεί να είναι σημαντική παρέμβαση, όμως δεν είναι κάθε παλιό κούφωμα απαραίτητα υποψήφιο για άμεση αντικατάσταση. Αν το βασικό πρόβλημα είναι η στεγανότητα, η συντήρηση και η αποκατάσταση των σημείων που επιτρέπουν τη διείσδυση αέρα μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη συμπεριφορά του.

Η ποιότητα των υαλοπινάκων, τα πλαίσια και η σωστή τοποθέτηση πρέπει επομένως να εξετάζονται ως ένα σύνολο και όχι μεμονωμένα.

Οι ανεπιθύμητες απώλειες αέρα

Μέρος της θερμότητας χάνεται όχι επειδή ένα δομικό στοιχείο δεν έχει επαρκή θερμομόνωση, αλλά επειδή θερμός αέρας διαφεύγει από χαραμάδες και άλλα σημεία του κτιρίου. Πόρτες, παράθυρα, σημεία διέλευσης σωληνώσεων, ανοίγματα στην κατασκευή και καμινάδες μπορούν να δημιουργούν σημαντικές απώλειες.

7 Απλοί τρόποι για να μειώσετε την απώλεια θερμότηταςκαι να έχετε ένα πιο ζεστό σπίτι

Η αντιμετώπιση αυτών των σημείων μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι απλούστερη από μια εκτεταμένη οικοδομική παρέμβαση. Χρειάζεται όμως διάκριση ανάμεσα στις ανεπιθύμητες διαρροές αέρα και στον απαραίτητο αερισμό του σπιτιού. Η υπερβολική στεγανοποίηση χωρίς πρόβλεψη για σωστό αερισμό μπορεί να αυξήσει προβλήματα υγρασίας. Η σκίαση και η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας

Η σκίαση συνδέεται συνήθως με την προστασία του σπιτιού από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι, όμως επηρεάζει συνολικά τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου. Σε ένα σπίτι με κατάλληλο προσανατολισμό, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλλει στη θέρμανση των εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ τους θερμούς μήνες χρειάζεται να περιορίζεται.

Επομένως, ο στόχος δεν είναι να αποκλειστεί ο ήλιος από τα ανοίγματα όλο τον χρόνο, αλλά να ελέγχεται η ηλιακή ακτινοβολία ανάλογα με την εποχή. Τα ευέλικτα εξωτερικά σκίαστρα, τα κατάλληλα ανοίγματα και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την ισορροπία.

Η απόδοση του συστήματος θέρμανσης

Αφού περιοριστούν οι θερμικές απώλειες, έχει νόημα να εξεταστεί και η απόδοση του συστήματος θέρμανσης ή ανάγκη αλλαγής του. Ένα αποδοτικό σύστημα μπορεί να μειώσει την ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου, όμως η αποδοτικότητά του δεν αναιρεί τις απώλειες του κελύφους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση επομένως δεν είναι απαραίτητα επιλογή ανάμεσα σε «καλύτερη μόνωση» και «καλύτερη θέρμανση». Οι δύο παρεμβάσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, με τη βελτίωση του κελύφους να μειώνει πρώτα τη ζήτηση και το αποδοτικό σύστημα να καλύπτει στη συνέχεια τις ανάγκες που απομένουν.

Ποιες παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα

Δεν υπάρχει μία σειρά εργασιών που να είναι σωστή για κάθε σπίτι. Σε μια κατοικία με ανεπαρκή μόνωση, η βελτίωση του κελύφους μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από την άμεση αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης. Σε ένα άλλο σπίτι, όπου η θερμομόνωση είναι ήδη ικανοποιητική αλλά υπάρχουν σημαντικές απώλειες από κουφώματα και χαραμάδες, η προτεραιότητα είναι διαφορετική. Έτσι η ενεργειακή αναβάθμιση είναι αποτελεσματική μόνο όταν προηγείται λεπτομερής αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, από ειδικό.

Οι εργασίες μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται σταδιακά, με μια λογική σειρά που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές απώλειες, το κόστος κάθε παρέμβασης και, όπου υπάρχει δυνατότητα, την αξιοποίηση προγραμμάτων επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.





Το ζητούμενο, γενικά, δεν είναι να προστεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά να αντιμετωπιστούν πρώτα οι σημαντικότερες απώλειες του κτιρίου, βάσει της αντικειμενικής αρχής ότι ένα σπίτι που διατηρεί αποτελεσματικότερα τη θερμότητά του χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, από ένα σπίτι που προσπαθεί συνεχώς να αντισταθμίσει τις απώλειες με περισσότερη θέρμανση.

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