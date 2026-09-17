2026-09-17 11:12:18
Φωτογραφία για Περικοπές συνταγών ΕΟΠΥΥ: Πότε υπάρχει αναγωγή, ποιος ο αλγόριθμος υπολογισμού
Περικοπές συνταγών ΕΟΠΥΥ: Πώς τα 5€ μπορεί να γίνουν 100€

Στην εκκαθάριση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ, όταν εντοπίζεται λάθος σε συνταγή που έχει επιλεγεί στο δείγμα ελέγχου, η τελική περικοπή δεν περιορίζεται πάντα στο ποσό της συγκεκριμένης συνταγής.

Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται αναγωγή, το ποσοστό της περικοπής που προκύπτει από το δείγμα εφαρμόζεται στο συνολικό αιτούμενο ποσό της αντίστοιχης υποβολής (πχ. αν η περικοπή αφορούσε συνταγές ΕΚΑΑ, τότε υπολογίζεται επί του συνολικού αιτούμενου της συγκεκριμένης υποβολής).

Πώς επιλέγεται το δείγμα

Από κάθε υποβολή επιλέγεται τυχαίο δείγμα συνταγών, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 5% του συνολικού αριθμού των συνταγών.



Προσοχή: Το 5% αφορά το πλήθος των συνταγών και όχι τη χρηματική αξία τους.

Η αξία των συνταγών του δείγματος μπορεί επομένως να αντιστοιχεί σε διαφορετικό ποσοστό της συνολικής αξίας της υποβολής.

Ο τρόπος υπολογισμού

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται:

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