2026-09-17 12:59:54

Το υψηλό clawback, οι πιέσεις του υπουργείου Υγείας στη φαρμακευτική αγορά και οι διεθνείς συνθήκες βρίσκονται στο φόντο της αναδιάρθρωσης της BMS.



Σε σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της στην Ελλάδα προχωρά η Bristol Myers Squibb (BMS), σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, με την ελληνική θυγατρική να παύει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα και να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχήμα για τη Νότια Ευρώπη.



Η αλλαγή αναμένεται να συνοδευτεί από συρρίκνωση του προσωπικού, χωρίς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να επηρεάζεται η διάθεση των φαρμάκων της εταιρείας στους ασθενείς στην Ελλάδα.



Η νέα δομή αναμένεται να περιλαμβάνει Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, με σημαντικό μέρος των διοικητικών και επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που μέχρι σήμερα ασκούνταν σε εθνικό επίπεδο να περνά πλέον σε μια ενιαία περιφερειακή διοίκηση.



Στην πράξη, η εξέλιξη σηματοδοτεί Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi

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