Μαθηματικά: Φέρνουμε στο μυαλό μας τη "Διερεύνηση" (σελίδα 15 - Β.Μ.), περιηγούμαστε στην αντίστοιχη ανάρτηση και διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 4ου κεφαλαίου "Οι αριθμοί αναμετριούνται" (σελίδα 16 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 2, στις σελίδες 13 και 14 του Τ.Ε..Γλώσσα: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία για το ποιόν ενέργειας του ρήματος από τη γραμματική του σπιράλ τετραδίου μας, καθώς και τη λυμένη άσκηση στο πρόχειρο τετράδιό μας. Ακόμη συμπληρώνουμε τις εργασίες 9, 10 και 12, στις σελίδες 15, 16 και 17 του Τ.Ε. (συμβουλευόμαστε και την προηγούμενη ανάρτηση). Αύριο δεν ξεχνάμε να φέρουμε και το ντοσιέ με τα φύλλα για τη γραπτή έκφραση.Φυσική: Διαβάζουμε καλά τη θεωρία (όπως τη γράψαμε στο βιβλίο μας), τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Μορφές ενέργειας" (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση) και, έπειτα, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 20 έως και 22).Γεωγραφία: Με τη συνδρομή της σχετιζόμενης ανάρτησης, διαβάζουμε προσεκτικά τα υπογραμμισμένα του 1ου κεφαλαίου "Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης" και κάνουμε τις εργασίες 1 και 3, στη σελίδα 5 του Τ.Ε..

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