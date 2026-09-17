Στο τελευταίο του ταξίδι συνόδευσε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τον Γιώργο Μαζωνάκη πλήθος κόσμου, που βρέθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας για να τον αποχαιρετήσει.Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε μέσα σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με τραγούδια και χειροκροτήματα, ενώ αρκετός κόσμος είχε δώσει το «παρών» τόσο στη λαϊκή αγρυπνία που προηγήθηκε όσο και στην εξόδιο ακολουθία και την ταφή.Eπιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη της Humanity Greece.Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, από τις δωρεές συγκεντρώθηκε συνολικά το ποσό των 11.130,26 ευρώ.Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την επιθυμία της οικογένειας, ώστε η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να συνδεθεί και με μια πράξη προσφοράς προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη.Ο οργανισμός Humanity Greece ανακοίνωσε το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε, δημοσιεύοντας το εξής μήνυμα:«Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει” αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€.Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…».Πηγή: tvnea.com