τηςΜαρίασ Αγαπάκη«Η κβαντομηχανική (…) χρησιμοποιείται σήμερα ως το κατ’ εξοχήν εργαλείο χειραγώγησης και εξαπάτησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο»Η παραπάνω φράση του Στέφανου Τραχανά από το οπισθόφυλλο του βιβλίου του «Ο Κύκλος - Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς» μοιάζει σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και η ανακοίνωση που ακολούθησε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, έφεραν με ένταση στο προσκήνιο μια συζήτηση που εδώ και χρόνια απασχολεί την επιστημονική κοινότητα: τι είναι - και κυρίως τι δεν είναι - η λεγόμενη «κβαντική ιατρική».

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, ο σπουδαίος πανεπιστημιακός Δάσκαλος και Διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis, κ. Στέφανος Τραχανάς, μιλά στο Cretalive και δεν μασά τα λόγια του.Χαρακτηρίζει ευθέως την «κβαντική ιατρική» ψευδοεπιστήμη και αγυρτεία, κάνει λόγο για ένα «πνευματικό και ηθικό καυσαέριο» και εξηγεί πώς η χρήση της λέξης «κβαντική» επιχειρεί, κατά τον ίδιο, να προσδώσει επιστημονικό κύρος σε πρακτικές που δεν έχουν επιστημονικό αντίκρισμα.Ακόμη πιο κατηγορηματικός είναι όταν η συζήτηση φτάνει στους γιατρούς που χρησιμοποιούν στο επαγγελματικό τους προφίλ όρους όπως «κβαντική ιατρική», «κβαντική ενέργεια» και «βιοσυντονισμός».«Είτε είναι επιστημονικά ανεπαρκείς και δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για όρους που δεν έχουν κανένα επιστημονικό αντίκρισμα είτε εξαπατούν συνειδητά το κοινό τους», αναφέρει στο Cretalive.«Η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει»Ο Στέφανος Τραχανάς είναι απόλυτος και ξεκάθαρος όταν ερωτάται εάν υπάρχει επιστημονικά ο όρος «κβαντική ιατρική».«Όχι μόνο δεν υπάρχει. Είναι συνώνυμο της ψευδοεπιστήμης και της αγυρτείας», σημειώνει.Όπως εξηγεί, η λέξη «κβαντική» χρησιμοποιείται ως ένα είδος επιστημονικού «επιχρίσματος», καθώς παραπέμπει στην κβαντομηχανική, μία από τις θεμελιώδεις θεωρίες της σύγχρονης φυσικής και βάση μεγάλου μέρους του σύγχρονου τεχνολογικού κόσμου.«Βάζουν μπροστά το “κβαντική” για να δώσουν ένα επίχρισμα επιστήμης», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι το κοινό θα πρέπει να αναπτύξει αντανακλαστικά απέναντι σε όρους όπως «βιοσυντονισμός», «κβαντική ενέργεια» και άλλες ανάλογες διατυπώσεις.Κατά τον ίδιο, όταν τέτοιοι όροι εμφανίζονται σε βιογραφικά και υπηρεσίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, ο πολίτης οφείλει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και προσεκτικός.«Πνευματικό και ηθικό καυσαέριο»Ο κ. Τραχανάς χρησιμοποιεί μάλιστα έναν ιδιαίτερα σκληρό χαρακτηρισμό για το φαινόμενο.«Είναι πνευματικό καυσαέριο και ηθικό καυσαέριο», λέει, θέτοντας το ερώτημα εάν όσοι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τέτοιους όρους είναι τόσο επιστημονικά ανεπαρκείς ώστε να μην αντιλαμβάνονται τί σημαίνουν ή αν το κάνουν συνειδητά προκειμένου να εξαπατήσουν το κοινό τους.Ο Στέφανος Τραχανάς έχει ασχοληθεί επί χρόνια με το ζήτημα της ψευδοεπιστήμης, μέσα από βιβλία, άρθρα και δημόσιες ομιλίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο επιστημονικοφανείς όροι χρησιμοποιούνται για να περιβάλουν με κύρος θεωρίες και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης.Και ίσως τελικά όλη αυτή η συζήτηση γύρω από πάσης φύσεως "γιατρούς" να συνοψίζεται σε μια φράση του Στέφανου Τραχανά, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια: «Πάνω από τις γνώμες και τις θεωρίες μας είναι τα γεγονότα».







Πηγή:https://www.cretalive.gr/