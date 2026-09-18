2026-09-18 16:50:10
Φωτογραφία για «Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
Πανικός επικράτησε σε τρένο προς τον σταθμό Grand Central της Νέας Υόρκης, όταν 33χρονη απείλησε τους επιβάτες,«Αυτή θα είναι η τελευταία μέρα σας στη Γη»Σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (16/9) σε αμαξοστοιχία του Metro-North στη Νέα Υόρκη. Το τρένο, το οποίο είχε αναχωρήσει στις 07:12 από το Νιου Κάνααν του Κονέκτικατ, ακινητοποιήθηκε απότομα όταν κάποιος τράβηξε το φρένο sidirodromikanea
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«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
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«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
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