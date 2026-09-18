2026-09-18 18:07:34
Φωτογραφία για Το 74% των Ευρωπαίων θεωρεί το τρένο απαραίτητο για τον βιώσιμο τουρισμό.
Μια πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι η σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων συνδέει τα τρένα με πιο βιώσιμο τουρισμό και ότι η επέκταση των σιδηροδρομικών συνδέσεων θα μπορούσε να ενθαρρύνει εκατομμύρια ανθρώπους να επιλέξουν αυτό το μέσο μεταφοράς για τα ταξίδια των διακοπών τους.Τα ευρήματα περιέχονται σε μελέτη που ανατέθηκε από την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«ΓΚΑΖΙ ΘΕΛΕΙ»: Η περιπέτεια συνεχίζεται στον Όλυμπο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΚΑΖΙ ΘΕΛΕΙ»: Η περιπέτεια συνεχίζεται στον Όλυμπο
Σταχυολογήματα μιας συνομιλίας για την ανθρώπινη επαφή, με το χαμομήλι σιωπηλό παρατηρητή.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σταχυολογήματα μιας συνομιλίας για την ανθρώπινη επαφή, με το χαμομήλι σιωπηλό παρατηρητή.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
Η Ρωσία επιτέθηκε σε ηλεκτρικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο: Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν.
Η Ρωσία επιτέθηκε σε ηλεκτρικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο: Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν.
Το CRRC της Κίνας ετοιμάζεται να λανσάρει το πρώτο τρένο υδρογόνου υψηλής ταχύτητας στον κόσμο.
Το CRRC της Κίνας ετοιμάζεται να λανσάρει το πρώτο τρένο υδρογόνου υψηλής ταχύτητας στον κόσμο.
20χρονος συνελήφθη επειδή παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο.
20χρονος συνελήφθη επειδή παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες.
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
Ευρωκοινοβουλευτική αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των μέτρων στον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.
Ευρωκοινοβουλευτική αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των μέτρων στον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
Το Πρωινό: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα
Το Πρωινό: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα