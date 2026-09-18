2026-09-18 18:07:34

Μια πανευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι η σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων συνδέει τα τρένα με πιο βιώσιμο τουρισμό και ότι η επέκταση των σιδηροδρομικών συνδέσεων θα μπορούσε να ενθαρρύνει εκατομμύρια ανθρώπους να επιλέξουν αυτό το μέσο μεταφοράς για τα ταξίδια των διακοπών τους.Τα ευρήματα περιέχονται σε μελέτη που ανατέθηκε από την Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) και sidirodromikanea

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