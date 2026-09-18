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Φωτογραφία για «ΓΚΑΖΙ ΘΕΛΕΙ»: Η περιπέτεια συνεχίζεται στον Όλυμπο



Ο Θεοδόσης, ο Γιάννης και ο Γιώργος από τους Greek Adventure Riders ταξιδεύουν αυτή την Κυριακή στον δικό τους τόπο. Στον Όλυμπο, το βουνό που αποτελεί το φυσικό σκηνικό των πρώτων τους εξορμήσεων και παραμένει για εκείνους κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη προορισμό. 

Η περιπέτεια ξεκινά από το Ρέμα Ορλιά και τον Κόκκινο Βράχο, τον ψηλότερο καταρράκτη της περιοχής, όπου το παγωμένο νερό δεν τους εμποδίζει να τολμήσουν μία δυνατή βουτιά. 

Στη συνέχεια, επισκέπτονται την Παλαιά Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω και συναντούν τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος τους μιλά για την ιστορία και την ιδιαίτερη πνευματικότητα του τόπου. Στα Πριόνια γεμίζουν δυνάμεις με αυθεντικά καταφυγιακά πιάτα, πριν περάσουν στην άλλη πλευρά του βουνού μέσω του πάσου της Λεπτοκαρυάς. 

Ακολουθώντας τον υψηλότερο χωματόδρομο της Ελλάδας, φτάνουν μέχρι το καταφύγιο, την Καλύβα του Χρηστάκη. Εκεί τους περιμένουν ο Μάριος Γιαννάκου και η ομάδα του, με τους οποίους, πολύ νωρίς το επόμενο πρωί, ξεκινούν την απαιτητική ορειβασία προς την κορυφή της Ελλάδας. 



Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, ανθρώπους και έντονα συναισθήματα ολοκληρώνεται μέσω Κοκκινοπηλού, με τις μοτοσυκλέτες να κινούνται κάτω από τις επιβλητικές κορυφές του Ολύμπου. Σε ένα τοπίο γνώριμο, αλλά πάντα ικανό να σε κάνει να το ανακαλύπτεις ξανά από την αρχή. 

«ΓΚΑΖΙ ΘΕΛΕΙ»: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου στις 16:30 στο OPEN 



Πηγή: tvnea.com
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