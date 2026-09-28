Η Λυγαριά ανήκει στα πιο χαρακτηριστικά φυτά της μεσογειακής βλάστησης και αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, κυρίως κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και γενικά θέσεις με αυξημένη ή εποχική υγρασία. Ανθεκτική στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, όταν εγκατασταθεί, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κήπους σε περιοχές με δύσκολες συνθήκες λόγω ζέστης.

Γενικά χαρακτηριστικά

Vitex agnus-castus η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για πολυετή και φυλλοβόλο θάμνο ή μικρό δέντρο, με γρήγορη ανάπτυξη και πυκνή, διακλαδισμένη βλάστηση. Η κοινή ονομασία της έχει προέλθει από το χαρακτηριστικό των ευλύγιστων κλαδιών.

Εκτός από καλλωπιστικό πρόκειται και για μελισσοκομικό φυτό, ενώ τμήματα του φυτού χρησιμοποιούνται και για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.Συνήθως φτάνει σε ύψος 2-4 μέτρων, ενώ σε ευνοϊκές συνθήκες και χωρίς περιοριστικό κλάδεμα μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Το φύλλωμα αποτελείται από παλαμοειδή φύλλα γκριζοπράσινης απόχρωσης και αρωματικά και τα μικρά άνθη της συγκεντρώνονται σε όρθιες, επιμήκεις ταξιανθίες στις άκρες των βλαστών και έχουν συνήθως λιλά, μπλε ή μοβ αποχρώσεις, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες με πιο ανοιχτόχρωμα ή λευκά άνθη. Όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, μετατρέπονται σε σκουρόχρωμους σφαιρικούς καρπούς.

Η φυσική μορφή της είναι θαμνώδης, όμως με κατάλληλο κλάδεμα μπορεί να διαμορφωθεί σε μικρό δέντρο. Χρειάζεται αρκετό χώρο για να αναπτυχθεί ελεύθερα και ταιριάζει ιδιαίτερα σε μεγάλους μεσογειακούς και φυσικής όψης κήπους και περιβάλλοντες χώρους, σε μεμονωμένες ή μαζικές φυτεύσεις.

Φροντίδα Θέση

Η Λυγαριά ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες θέσεις. Η άφθονη ηλιοφάνεια ευνοεί την πυκνή ανάπτυξη και την πλούσια ανθοφορία, ενώ η αντοχή της στη ζέστη την κάνει κατάλληλη ακόμη και για σημεία που εκτίθενται πλήρως στον έντονο καλοκαιρινό ήλιο.



Αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε συνθήκες ημισκιάς, αλλά με εμφανώς μειωμένη ανθοφορία.

Ανήκει στα ιδιαίτερα επεκτατικά είδη και τείνει όχι μόνο να καταλαμβάνει τον χώρο γύρω της εις βάρος κοντινών φυτών αλλά και να τα ανταγωνίζεται για τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Για αυτό τον λόγο αλλά και λόγω του μεγέθους της είναι προτιμότερο να τοποθετείται σε πλήρως ανοιχτά, ελεύθερα σημεία.

Λόγω του ιδιαίτερα ισχυρού και εκτεταμένου ριζικού της συστήματος, δεν ανήκει στα κατάλληλα είδη για φύτευση σε σημεία κοντινά σε υπόγειες σωληνώσεις και τσιμεντένιες κατασκευές.

Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη σύσταση του εδάφους και προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους χώματος, ακόμη και σε φτωχά σε συστατικά, αρκεί να διαθέτουν καλή αποστράγγιση.

Πότισμα

Τα νεαρά φυτά χρειάζονται τακτικό πότισμα μέχρι να εγκατασταθούν και να αναπτύξουν ισχυρό ριζικό σύστημα. Στη συνέχεια οι ανάγκες της Λυγαριάς σε νερό μειώνονται σημαντικά και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Με την κατάλληλη «εκπαίδευση» και προσαρμογή η Λυγαριά μπορεί να καλλιεργηθεί και ως ξηρόφυτο, σε άνυδρους κήπους.



Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ζέστης, ένα βαθύ πότισμα όταν το χώμα έχει πλήρως στεγνώσει, είναι προτιμότερο από μικρές και πιο συχνά χορηγούμενες ποσότητες νερού.

Κλάδεμα

Ενήλικα φυτά επιδέχονται βαθύ κλάδεμα στις αρχές της άνοιξης, προκειμένου να βοηθηθεί η παραγωγή νέας βλάστησης αλλά και να διατηρηθεί το επιθυμητό μέγεθος και σχήμα της Λυγαριάς.



Η μορφοποίησή της σε σχηματισμό δέντρου επιτυγχάνεται με την σταδιακή αφαίρεση των χαμηλών και πλευρικών βλαστών, με στόχο να αναπτυχθούν ισχυροί κεντρικοί κορμοί.

Λίπανση

Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε λίπανση. Μικρή προσθήκη οργανικής ουσίας ή ένα ενισχυτικό για ανθοφόρα, μικρής περιεκτικότητας σε άζωτο, την περίοδο της άνοιξης, συμβάλλει στην γενική ευρωστία του φυτού και την εντονότερη ανθοφορία.



Σκευάσματα πλούσια σε άζωτο ωθούν το φυτό στην ανάπτυξη φυλλώματος και βλαστών εις βάρος της ανθοφορίας.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Η Λυγαριά ανθίζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η ανθοφορία της, σε περιοχές με ήπιες κλιματικές συνθήκες, μπορεί να διατηρηθεί με μικρότερη ένταση έως και τα μέσα του φθινοπώρου.

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται την άνοιξη με σπόρους ή με μοσχεύματα.

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