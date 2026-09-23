2026-09-23 09:19:23
Φωτογραφία για Θα αλλάξουν τα τρένα με μπαταρία το μέλλον των σιδηροδρομικών ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Μια επένδυση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λιρών θα οδηγήσει στην κατασκευή στο Ντέρμπι των πρώτων ηλεκτρικών τρένων με μπαταρία για υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι «θα φέρει ταχύτερα και πιο αξιόπιστα ταξίδια προς τα βόρεια».Τα νέα τρένα θα αντικαταστήσουν την κίνηση ντίζελ με ηλεκτρική ενέργεια και θα επιδιώξουν να μειώσουν τον χρόνο sidirodromikanea
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