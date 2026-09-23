2026-09-23 09:39:19
Φωτογραφία για ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ETCS ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Από μια σύμβαση του 2007 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2010, στη 717, τα Τέμπη, τον Daniel και τη νέα παράταση του 2026 – Το σύστημα έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν λειτουργεί ακόμη επιχειρησιακά σε ολόκληρο τον άξονα.Τρεισήμισι χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών και σχεδόν 19 χρόνια μετά την πρώτη σύμβαση για την εγκατάσταση του ETCS, το ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων sidirodromikanea
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