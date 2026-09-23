2026-09-23 13:46:05
Φωτογραφία για Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων.
Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καθώς από τους μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.Κάποιοι εκ των συγγενών είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας ενώ για τους μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν σήμερα το πρωί, sidirodromikanea
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