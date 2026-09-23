2026-09-23 12:19:18
Φωτογραφία για ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
Με αρκετές αλλαγές και νέα πρόσωπα διαμορφώνεται σταδιακά το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Η δημόσια τηλεόραση επενδύει σε νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, με τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο βρίσκονται στα σκαριά και αναμένεται να πάρουν θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 μέσα στο φθινόπωρο.

Το ένα από τα δύο πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία αποχώρησε το καλοκαίρι από τον ΑΝΤ1, ενώ στο δεύτερο μαγκαζίνο θα βρίσκεται η Έλενα Παπαβασιλείου, μετά την περσινή της παρουσία στο Action 24.

Οι δύο εκπομπές βρίσκονται αυτή την περίοδο σε στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ για την τελική έγκριση. Εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», οι προετοιμασίες θα προχωρήσουν άμεσα, με τον σχεδιασμό να προβλέπει πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο.

Πηγή: tvnea.com
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