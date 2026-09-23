2026-09-23 12:19:18
Φωτογραφία για Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα»
Έναν ειλικρινή απολογισμό για την περσινή τηλεοπτική σεζόν έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός αναφέρθηκε στην περσινή της παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία της και όσα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε.

Χωρίς διάθεση να ωραιοποιήσει την κατάσταση, η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε για τα λάθη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για την απόφασή της να κλείσει τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό κύκλο και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

«Ήμουν στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μέχρι και πέρυσι… αντίο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Και για τις δυο εκπομπές».

Η δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως η περσινή εμπειρία ήταν απαιτητική και την επηρέασε, εξηγώντας πως αισθάνθηκε κουρασμένη από την όλη διαδικασία.

«Έγιναν πολλά λάθη από όλους μας, ενδεχομένως. Εγώ κουράστηκα λιγάκι, έως πολύ, θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει».

Κλείνοντας, η Αφροδίτη Γραμμέλη έστειλε τις ευχές της στους ανθρώπους που συνεχίζουν τη διαδρομή τους στην πρωινή ζώνη, κρατώντας αποστάσεις από όσα συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν.

«Προχωράμε μπροστά και καλή επιτυχία στους επόμενους».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο STAR
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο STAR
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Καρφιά» για παρουσιαστές – «Ας αναρωτηθούν γιατί έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση»
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Καρφιά» για παρουσιαστές – «Ας αναρωτηθούν γιατί έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση»
Εκτός ΑΝΤ1 η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ολοκληρώνεται η συνεργασία της με το κανάλι
Εκτός ΑΝΤ1 η Αφροδίτη Γραμμέλη – Ολοκληρώνεται η συνεργασία της με το κανάλι
Έφη Αλεβίζου: «Έφυγα από τον Alpha μετά από 18 χρόνια γιατί έγιναν κάποια πράγματα, δεν ήταν όλα καλά»
Έφη Αλεβίζου: «Έφυγα από τον Alpha μετά από 18 χρόνια γιατί έγιναν κάποια πράγματα, δεν ήταν όλα καλά»
Η Αφροδίτη προσπερνά τον Δία στον βραδινό ουρανό!
Η Αφροδίτη προσπερνά τον Δία στον βραδινό ουρανό!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/9/2026)
Βίκυ Χατζηβασιλείου για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ»
Βίκυ Χατζηβασιλείου για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Είναι πολύ καλοί, τους παρακολούθησα, μου αρέσουν πολύ»
«Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»: Ο Τάσος Δούσης έρχεται δυναμικά στο τηλεπαιχνίδι του OPEN
«Είσαι ο Πιο Αδύναμος Κρίκος!»: Ο Τάσος Δούσης έρχεται δυναμικά στο τηλεπαιχνίδι του OPEN