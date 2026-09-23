2026-09-23 12:19:18

Έναν ειλικρινή απολογισμό για την περσινή τηλεοπτική σεζόν έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».



Η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός αναφέρθηκε στην περσινή της παρουσία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία της και όσα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε.



Χωρίς διάθεση να ωραιοποιήσει την κατάσταση, η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε για τα λάθη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για την απόφασή της να κλείσει τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό κύκλο και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.



«Ήμουν στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μέχρι και πέρυσι… αντίο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Και για τις δυο εκπομπές».



Η δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως η περσινή εμπειρία ήταν απαιτητική και την επηρέασε, εξηγώντας πως αισθάνθηκε κουρασμένη από την όλη διαδικασία.



«Έγιναν πολλά λάθη από όλους μας, ενδεχομένως. Εγώ κουράστηκα λιγάκι, έως πολύ, θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει».



Κλείνοντας, η Αφροδίτη Γραμμέλη έστειλε τις ευχές της στους ανθρώπους που συνεχίζουν τη διαδρομή τους στην πρωινή ζώνη, κρατώντας αποστάσεις από όσα συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν.



«Προχωράμε μπροστά και καλή επιτυχία στους επόμενους».



Πηγή: tvnea.com



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