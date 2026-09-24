





Το «Κρίνο & Αγκάθι» είναι η νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, η οποία μας μεταφέρει στην Αρκαδία του 1959, με μια ιστορία που συνδυάζει τον έρωτα, την εκδίκηση, τις οικογενειακές συγκρούσεις και τα μυστικά του παρελθόντος.

Η σειρά από τα πρώτα της επεισόδια δείχνει ότι διαθέτει όλα τα γνώριμα συστατικά μιας μεγάλης δραματικής παραγωγής. Υπάρχουν χαρακτήρες με έντονο παρελθόν, οικογενειακές αντιπαλότητες και ένα κεντρικό ερωτικό δίλημμα. Ωστόσο, η πρώτη εικόνα που αφήνει είναι περισσότερο ικανοποιητική παρά εντυπωσιακή.







Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η βασική ιδέα έχει ενδιαφέρον και μπορεί να προσφέρει αρκετές εξελίξεις. Η σχέση της Λευκής και του Μάρκου αποτελεί τον βασικό άξονα, ενώ γύρω από αυτήν χτίζεται μια ιστορία εκδίκησης και οικογενειακών μυστικών.

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν ερωτήματα που δημιουργούν την ανάγκη να παρακολουθήσεις τη συνέχεια. Από την άλλη, αρκετά από τα στοιχεία της πλοκής είναι γνώριμα και δεν δημιουργούν πάντα την αίσθηση ότι παρακολουθούμε κάτι πραγματικά διαφορετικό.

Η ιστορία χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και να δείξει αν μπορεί να ξεφύγει από τα συνηθισμένα μοτίβα του είδους.

ΣΕΝΑΡΙΟ

Το σενάριο έχει καλές βάσεις, αλλά παρουσιάζει και αδυναμίες.

Οι χαρακτήρες έχουν κίνητρα και υπάρχει ένα παρελθόν που επηρεάζει τις σημερινές τους αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένα σημεία η εξέλιξη μοιάζει αρκετά προβλέψιμη και κάποιες καταστάσεις φαίνεται να οδηγούνται εκεί περισσότερο επειδή το απαιτεί η πλοκή.

Οι διάλογοι λειτουργούν, χωρίς όμως να είναι πάντα ιδιαίτερα δυνατοί ή αξιομνημόνευτοι.

Υπάρχει υλικό για να χτιστεί ένα καλό δράμα, αλλά το σενάριο θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνέπεια και καλύτερη ανάπτυξη των χαρακτήρων για να ανέβει επίπεδο.







ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Οι ερμηνείες είναι από τα πιο θετικά στοιχεία της σειράς.

Η Αναστασία Παντούση και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχουν καλή παρουσία στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η σχέση των χαρακτήρων τους έχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμη χρόνος ώστε να αναδειχθούν πλήρως οι δυνατότητες και των δύο ρόλων.

Το έμπειρο καστ γύρω τους βοηθά σημαντικά τη σειρά και προσθέτει κύρος στις σκηνές που απαιτούν μεγαλύτερη ένταση.

Συνολικά, οι ερμηνείες είναι καλές και σε αρκετές περιπτώσεις ξεχωρίζουν, χωρίς όμως να βρίσκονται συνεχώς στο ίδιο υψηλό επίπεδο.







ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΕΙΚΟΝΑ

Εδώ η σειρά παρουσιάζει μια αρκετά προσεγμένη εικόνα.

Η εποχή του 1959 αποδίδεται ικανοποιητικά και τα σκηνικά, τα κοστούμια και οι χώροι βοηθούν στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας.

Η σκηνοθεσία είναι λειτουργική και σε αρκετές σκηνές καταφέρνει να δημιουργήσει το σκοτεινό κλίμα που απαιτεί η ιστορία. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αρκετές σκηνοθετικές στιγμές που να κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

Η παραγωγή είναι προσεγμένη, αλλά όχι απαραίτητα εντυπωσιακή σε κάθε επίπεδο.







ΡΥΘΜΟΣ

Ο ρυθμός είναι μάλλον άνισος.

Υπάρχουν σημεία στα οποία η ιστορία προχωρά αρκετά γρήγορα και κρατά το ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και στιγμές που η αφήγηση γίνεται πιο αργή από όσο θα έπρεπε.

Η σειρά χρειάζεται να βρει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και την εξέλιξη της βασικής ιστορίας.

Αν καταφέρει να περιορίσει τις πιο αργές στιγμές και να δώσει μεγαλύτερη ένταση στις βασικές συγκρούσεις, μπορεί να βελτιώσει αισθητά την εικόνα της.







ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

Ίσως το πιο αδύναμο σημείο της σειράς.

Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συνδέονται με αντίπαλες οικογένειες, η εκδίκηση, τα οικογενειακά μυστικά και οι συγκρούσεις αποτελούν στοιχεία που έχουμε δει αρκετές φορές στην ελληνική τηλεόραση.

Το γεγονός ότι η ιστορία τοποθετείται σε μια συγκεκριμένη εποχή και έχει μια αρκετά ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της δίνει τη δική της ταυτότητα, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να την κάνει πραγματικά πρωτότυπη.

ΑΠΟΨΗ

Το «Κρίνο & Αγκάθι» είναι μια αξιοπρεπής σειρά εποχής, η οποία έχει ορισμένα καλά στοιχεία αλλά χρειάζεται ακόμη δουλειά για να ξεχωρίσει.

Το δυνατό καστ, η ατμόσφαιρα και η βασική ιστορία δημιουργούν ένα ενδιαφέρον πακέτο. Από την άλλη, η προβλεψιμότητα σε ορισμένα σημεία, ο άνισος ρυθμός και τα γνώριμα σεναριακά μοτίβα δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να μιλήσουμε για μια σειρά που εντυπωσιάζει.

Η συνέχεια θα είναι καθοριστική. Αν οι χαρακτήρες αποκτήσουν περισσότερο βάθος και το σενάριο αποφύγει τις εύκολες λύσεις, η σειρά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική της εικόνα.







Για την ώρα, το «Κρίνο & Αγκάθι» βλέπεται ευχάριστα, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να με κερδίσει...

TVNEA.COM – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σενάριο: 6,5/10

Ερμηνείες: 7/10

Σκηνοθεσία & εικόνα: 7/10

Ρυθμός: 6/10

Πρωτοτυπία: 6/10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 6,5/10

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com