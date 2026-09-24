Γερμανία: Ο φαρμακοποιός μπορεί πλέον να αλλάζει φαρμακοτεχνική μορφή χωρίς επικοινωνία με τον γιατρό σε περίπτωση έλλειψης
2026-09-24 12:24:16
Μια σημαντική αλλαγή στον ρόλο του φαρμακοποιού φέρνει η πρόσφατη φαρμακευτική μεταρρύθμιση στη Γερμανία, καθώς διευρύνονται οι δυνατότητες παρέμβασης του φαρμακοποιού όταν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας ενός φαρμάκου.
Η αλλαγή αποτελεί μέρος του Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG), του νέου νόμου για την περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία.
Ο νόμος ψηφίστηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) στις 22 Μαΐου 2026, δημοσιεύθηκε στο Bundesgesetzblatt την 1η Ιουλίου 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2026.Τι αλλάζει στην πράξη;
Με τη νέα ρύθμιση, ο φαρμακοποιός μπορεί,Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
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