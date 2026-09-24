2026-09-24 12:24:16
Φωτογραφία για Γερμανία: Ο φαρμακοποιός μπορεί πλέον να αλλάζει φαρμακοτεχνική μορφή χωρίς επικοινωνία με τον γιατρό σε περίπτωση έλλειψης



Μια σημαντική αλλαγή στον ρόλο του φαρμακοποιού φέρνει η πρόσφατη φαρμακευτική μεταρρύθμιση στη Γερμανία, καθώς διευρύνονται οι δυνατότητες παρέμβασης του φαρμακοποιού όταν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας ενός φαρμάκου.

Η αλλαγή αποτελεί μέρος του Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG), του νέου νόμου για την περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία.

Ο νόμος ψηφίστηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) στις 22 Μαΐου 2026, δημοσιεύθηκε στο Bundesgesetzblatt την 1η Ιουλίου 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2026.

Τι αλλάζει στην πράξη;

Με τη νέα ρύθμιση, ο φαρμακοποιός μπορεί, 

Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κριτική - Κρίνο και Αγκάθι : Μια αξιοπρεπής πρεμιέρα που θέλει χρόνο για να ανθίσει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κριτική - Κρίνο και Αγκάθι : Μια αξιοπρεπής πρεμιέρα που θέλει χρόνο για να ανθίσει...
Μπουκαρνέα: Ένα ξεχωριστό φυτό με εξωτική εμφάνιση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπουκαρνέα: Ένα ξεχωριστό φυτό με εξωτική εμφάνιση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παγκόσμια άνθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς οι κλειστές αγορές κοστίζουν πλέον στη βιομηχανία της ΕΕ 97 δισ. ευρώ ετησίως.
Παγκόσμια άνθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς οι κλειστές αγορές κοστίζουν πλέον στη βιομηχανία της ΕΕ 97 δισ. ευρώ ετησίως.
Financial Times: Ας απολαύσουμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα μπορεί να συμβουλεύει τη Γερμανία..
Financial Times: Ας απολαύσουμε την ιδιαίτερη στιγμή όπου η Ελλάδα μπορεί να συμβουλεύει τη Γερμανία..
«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Αλλάζει ώρα από τη Δευτέρα
«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Αλλάζει ώρα από τη Δευτέρα
Τι αλλάζει στην Αττική από 18 Σεπτεμβρίου – Πρώτη φορά σύνδεση με Μετρό και Προαστιακό.
Τι αλλάζει στην Αττική από 18 Σεπτεμβρίου – Πρώτη φορά σύνδεση με Μετρό και Προαστιακό.
Οι καλύτεροι και χειρότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026: Η Ελβετία βασιλεύει, η Γερμανία στον πάτο.
Οι καλύτεροι και χειρότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026: Η Ελβετία βασιλεύει, η Γερμανία στον πάτο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Happy Day» – Ακολουθεί το «Σήμερα» - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Happy Day» – Ακολουθεί το «Σήμερα» - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» σαρώνει στην κορυφή – Ισχυρή πρεμιέρα για τους «Φόνους»
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» σαρώνει στην κορυφή – Ισχυρή πρεμιέρα για τους «Φόνους»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη στις επόμενες θέσεις
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη στις επόμενες θέσεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να παίρνουν κεφάλι
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να παίρνουν κεφάλι