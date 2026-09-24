Μια σημαντική αλλαγή στον ρόλο του φαρμακοποιού φέρνει η πρόσφατη φαρμακευτική μεταρρύθμιση στη Γερμανία, καθώς διευρύνονται οι δυνατότητες παρέμβασης του φαρμακοποιού όταν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας ενός φαρμάκου.

Η αλλαγή αποτελεί μέρος του Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG), του νέου νόμου για την περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής περίθαλψης στη Γερμανία.

Ο νόμος ψηφίστηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) στις 22 Μαΐου 2026, δημοσιεύθηκε στο Bundesgesetzblatt την 1η Ιουλίου 2026 και τέθηκε σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2026.

Τι αλλάζει στην πράξη;

Με τη νέα ρύθμιση, ο φαρμακοποιός μπορεί,

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »