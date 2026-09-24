Με την ιδιαίτερη μορφή και το εντυπωσιακό φύλλωμά της, η Μπουκαρνέα είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά καλλωπιστικά φυτά για το σπίτι και παρά την εξωτική της εμφάνιση, η φροντίδα της είναι σχετικά απλή.

Γενικά χαρακτηριστικά

Beaucarnea recurvata η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλλωπιστικό, αειθαλές φυτό με καταγωγή από το Μεξικό, που ξεχωρίζει για τον διογκωμένο στη βάση κορμό του και τα μακριά, στενά φύλλα που σχηματίζουν πυκνές τούφες στην κορυφή του. Το ύψος φτάνει τα 1,5 - 2 μέτρα, ενώ τα φύλλα καμπυλώνουν και πέφτουν προς τα κάτω, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική μορφή που έχει δώσει στο φυτό και την αγγλική ονομασία ponytail palm.

Παρά την εμφάνισή της, η Μπουκαρνέα δεν είναι φοίνικας. Η έντονα διογκωμένη βάση του κορμού αποτελεί φυσικό απόθεμα νερού και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να αντέχει μεγάλα διαστήματα ξηρασίας.





Καλλιεργείται κυρίως για την ιδιαίτερη μορφή και το εντυπωσιακό φύλλωμά της και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ως φυτό εσωτερικού χώρου. Σε περιοχές με ήπιους χειμώνες μπορεί να καλλιεργηθεί και σε εξωτερικό χώρο, αρκεί να προστατεύεται από το έντονο κρύο και τον παγετό. Είναι επίσης ιδανική σε περιοχές με ζεστές και ξηρές συνθήκες, για καλλιέργεια σε συνδυασμό με κάκτους - παχύφυτα κλπ όπως και για ξηροφυτικούς κήπους ελάχιστης συντήρησης.

Φροντίδα Θέση

Η Μπουκαρνέα χρειάζεται πολύ φωτεινή θέση και, όταν καλλιεργείται σε εσωτερικό χώρο, αναπτύσσεται καλύτερα κοντά σε παράθυρο με άπλετο φυσικό φως, αλλά χωρίς άμεση έκθεση στον δυνατό ήλιο. Όταν καλλιεργείται σε εσωτερικό χώρο τους ζεστούς μήνες μπορεί να μεταφερθεί σε μπαλκόνι ή αυλή, σε φωτεινή θέση προστατευμένη κυρίως από τον έντονο ήλιο του μεσημεριού.

Χώμα

Χρειάζεται ελαφρύ και πολύ καλά στραγγιζόμενο χώμα, καθώς η παρατεταμένη υγρασία γύρω από τις ρίζες και τη βάση του κορμού είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική. Μια μείξη φυτοχώματος με ένα έτοιμο υπόστρωμα για κάκτους και παχύφυτα είναι επιλογή που εξασφαλίζει ότι οι ρίζες δεν θα επιβαρύνονται με υπερβολική υγρασία.



Και όταν καλλιεργείται σε γλάστρα αυτή θα πρέπει να διαθέτει τρύπες αποστράγγισης και να μην παραμένει νερό στο πιατάκι.

Λόγω της αργής ανάπτυξής της δεν χρειάζεται συχνή μεταφύτευση και μπορεί να παραμείνει για αρκετό διάστημα στην ίδια γλάστρα. Όταν χρειαστεί αλλαγή, επιλέγουμε ένα δοχείο λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο.

Πότισμα

Η Μπουκαρνέα έχει πολύ μικρές απαιτήσεις σε νερό και αντέχει πολύ καλύτερα την ξηρασία από το υπερβολικό πότισμα. Άνοιξη και καλοκαίρι χρειάζεται βαθύ πότισμα, περίπου κάθε 10-15 ημέρες όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και κάθε 15-20 ημέρες όταν καλλιεργείται σε προστατευμένο κλειστό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο διάστημα η Μπουκαρνέα αναπτύσσεται σε ξηρό φυτόχωμα. Σε κάθε περίπτωση το χώμα ανάμεσα στα ποτίσματα θα πρέπει να στεγνώνει πλήρως, ενώ ασφαλώς σημασία για την ακριβή συχνότητα ποτισμάτων έχουν και ειδικοί παράγοντες όπως υγρασία και θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, συνθήκες βροχόπτωσης σε εξωτερικό κλπ



Τον χειμώνα, καθώς η ανάπτυξή της επιβραδύνεται σημαντικά, τα ποτίσματα αραιώνουν ακόμη περισσότερο.

Οι καφέ άκρες στα φύλλα δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ότι το φυτό χρειάζεται περισσότερο νερό και μπορεί αντίθετα να σχετίζονται με υπερβολικό πότισμα.



Ένδειξη υπερβολικού ποτίσματος είναι και αλλαγή στη υφή και τη σκληρότητα του κορμούς στη βάση και των κλαδιών, που όταν το φυτό δέχεται περισσότερη από την αναγκαία υγρασία αρχίσουν και μαλακώνουν.

Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται συστηματικό κλάδεμα. Αφαιρούμε μόνο τα φύλλα που έχουν ξεραθεί, κόβοντάς τα προσεκτικά κοντά στη βάση τους, ενώ οι ξερές άκρες μπορούν να καθαριστούν για αισθητικούς λόγους χωρίς να αφαιρείται υγιές τμήμα των φύλλων.

Λίπανση

Οι απαιτήσεις της σε λίπανση είναι περιορισμένες. Μια ήπια λίπανση κατά την περίοδο της ανάπτυξης, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με ένα πλήρες ενισχυτικό για κάκτους ή παχύφυτα, είναι αρκετή.

Πολλαπλασιασμός - Ανθοφορία

Όταν ωριμάσει αρκετά μπορεί να εμφανίσει μεγάλες ταξιανθίες με πολυάριθμα μικρά, ανοιχτόχρωμα άνθη, αν και η ανθοφορία είναι σπάνια στα φυτά που καλλιεργούνται σε γλάστρα και ιδιαίτερα σε εσωτερικό χώρο.



Η Μπουκαρνέα πολλαπλασιάζεται κυρίως με σπόρο, αν και η ανάπτυξη των νεαρών φυτών είναι αργή. Μπορεί να πολλαπλασιαστεί και από παραφυάδες που εμφανίζονται στη βάση ή στον κορμό ενός ώριμου φυτού, όμως ο τρόπος αυτός δεν είναι πάντα επιτυχής.

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