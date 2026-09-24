Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ενημερωθήκαμε, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης κατά της Παχυσαρκίας παραμένει χωρίς τιμολόγηση ποσό άνω των 550.000 ευρώ καθώς συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην έκδοση και την ανάρτηση των σχετικών τιμολογίων στην πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι ζητήθηκε και επετεύχθη να δοθεί η δυνατότητα στους εν λόγω συναδέλφους να εκδώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα τα τιμολόγιά τους έως και την Τετάρτη 30.09.2026, η οποία αποτελεί την οριστική καταληκτική ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης των τιμολογίων και, κατά συνέπεια, καταβολής των αντίστοιχων ποσών.







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