2026-09-24 14:44:36
Φωτογραφία για «Ποιος παίρνει το κλειδί;»: Αυτή ειναι η νέα εκπομπή του OPEN - Ποιος θα το παρουσιάζει;



Ένα σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι μια νέα αρχή, ένα νέο κεφάλαιο, μια ευκαιρία να αλλάξει η καθημερινότητα. Και τώρα, ένα… κλειδί μπορεί να γίνει η αφορμή για να αλλάξει η ζωή κάποιου!

Η νέα εκπομπή του OPEN, «Ποιος παίρνει το κλειδί;», με παρουσιαστή τον Πέτρο Χατζησταύρου, αναζητά ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα και να διεκδικήσουν το σπίτι που ταιριάζει στις ανάγκες και τα όνειρά τους.

Τρεις υποψήφιοι, τρία διαφορετικά «θέλω» και ένα σπίτι που μπορεί να γίνει το νέο τους σπίτι

Σε κάθε επεισόδιο, τρεις υποψήφιοι – είτε πρόκειται για singles, ζευγάρια ή οικογένειες – αναζητούν το σπίτι που θα καλύψει τις ανάγκες τους, σε συγκεκριμένη περιοχή και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Οι τρεις υποψήφιοι γνωρίζονται με το κοινό και μοιράζονται την προσωπική τους ιστορία, τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και όλα όσα αναζητούν από το νέο τους σπίτι.

Στη συνέχεια, ξεκινούν μόνοι τους την αναζήτηση!

Μπαίνουν στα υποψήφια σπίτια, τα εξερευνούν χωρίς παρέα και χωρίς… δεύτερη γνώμη και καταγράφουν αυθόρμητα τις πρώτες τους εντυπώσεις. Τι τους ενθουσιάζει; Τι τους προβληματίζει; Ποιο είναι το στοιχείο που μπορεί να τους κάνει να πουν αμέσως «αυτό είναι το σπίτι μου» και ποιο εκείνο που θα τους κάνει να… κλείσουν την πόρτα;

Και αφού ολοκληρώσουν την ξενάγησή τους, έρχεται η ώρα των απαντήσεων.

Οι υποψήφιοι συναντούν τον μεσίτη ή τον ιδιοκτήτη και έχουν την ευκαιρία να κάνουν όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την επίσκεψή τους. Λεπτομέρειες, κόστος, δυνατότητες, προβλήματα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν πριν πάρουν τη μεγάλη απόφαση.

Και στο τέλος… ποιος παίρνει το κλειδί;

Η τελική απόφαση ανήκει στον παρουσιαστή Πέτρο Χατζησταύρου, ο οποίος γνωρίζει καλά τον κόσμο της κατοικίας και της κατασκευής, έχοντας σημαντική εμπειρία στον χώρο των προκατασκευασμένων κατοικιών.

Αξιολογώντας τις ανάγκες και τις επιλογές των τριών υποψηφίων, καλείται να επιλέξει εκείνον που θα κάνει το μεγάλο βήμα και θα πάρει το πολυπόθητο κλειδί.

Μόνο που η μεγάλη έκπληξη δεν σταματά εκεί!

Ο νικητής δεν παίρνει απλώς ένα σπίτι. Η νέα του αρχή συνοδεύεται από μια σειρά δώρων που μπορούν να κάνουν την εγκατάστασή του ακόμα πιο εύκολη και ολοκληρωμένη, όπως έπιπλα για το νέο σπίτι, κάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος για έναν χρόνο και πολλές ακόμη παροχές.

Αν αναζητάς σπίτι για ενοικίαση ή αγορά, έχεις συγκεκριμένες ανάγκες και θέλεις να διεκδικήσεις την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μπες κι εσύ στη διεκδίκηση και ίσως είσαι εσύ αυτός που στο τέλος θα ακούσει την πιο σημαντική ερώτηση:

«Ποιος παίρνει το κλειδί;»

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο:

https://tvopen.gr/whogetsthekey



Πηγή: tvnea.com
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