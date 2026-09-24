Ανθολόγιο: Κάνουμε πολύ καλή ανάγνωση του κριμένου "Σ' ένα συνοριακό σταθμό", προετοιμάζοντάς το για άγνωστη ορθογραφία (για την επόμενη Πέμπτη).Ιστορία: Για την επόμενη φορά, γράφουμε σε μια καθαρή κόλλα χαρτί (Α4 ή από σπιράλ τετράδιο μεγέθους Α4) τις πληροφορίες που θα βρούμε για την προσωπικότητα που ο καθένας ή καθεμιά από εμάς έχει αναλάβει, από την εποχή της Αναγέννησης, των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων και του Διαφωτισμού. Η εργασία μας θα κολληθεί σε χαρτόνι και θα αναρτηθεί στο ταμπλό ιστορίας της τάξης μας. Το κείμενό μας δε χρειάζεται να είναι εκτενές, απλώς να περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων αυτών. Τέλος, αν υπάρχει η δυνατότητα, τυπώνουμε και μια μικρή εικόνα του προσώπου ή, αν όχι, ζωγραφίζουμε μόνοι μας την προσωπογραφία του. Πολύτιμη βοήθεια μπορούμε να αναζητήσουμε στη σχετική ανάρτηση. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω ότι, όσοι ή όσες δεν έφεραν την εργασία ιστορίας (του τετραδίου) που είχαμε για σήμερα, οφείλουν να την έχουν έτοιμη στο επόμενο μάθημα, μαζί μα την παραπάνω.Φυσική: Με τη συμβολή της αντίστοιχης ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Πηγές ενέργειας", προτού συμπληρώσουμε την εργασία 1 (σελίδες 23 έως και 25).

klikstimathisi