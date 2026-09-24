Χθες το απόγευμα χάλασε το καζανάκι. Ο δικός μου υδραυλικός δεν σήκωνε το τηλέφωνο, οπότε, στην απελπισία μου, άρχισα να ψάχνω στο διαδίκτυο για κάποιον εύκαιρο στην περιοχή μου. Έτσι έπεσα πάνω στην ιστοσελίδα ενός υδραυλικού που παρουσιαζόταν ως «Κβαντικός Υδραυλικός».

Αυτός μάλιστα, πρέπει να είναι πολύ καλός υδραυλικός, σκέφτηκα, και τον κάλεσα αμέσως για να διορθώσει την βλάβη.

Όταν έφτασε και άρχισε να επεξεργάζεται το φλοτέρ, δεν κρατήθηκα

. Τον ρώτησα, με μια δόση καλοπροαίρετης αμφισβήτησης, τι ακριβώς κάνει έναν υδραυλικό «κβαντικό». Διαισθανόμενος την ειρωνεία μου, σταμάτησε την εργασία του, με κοίταξε σοβαρά και ξεκαθάρισε τα πράγματα:«Ακούστε να δείτε. Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία. Να σας πω ότι οι θερμοκάμερες, π.χ. οι FLIR, και άλλες πιο εξελιγμένες, είναι κβαντικές συσκευές που ανιχνεύουν υπέρυθρα φωτόνια. Στο μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό και των ελάχιστων διαρροών, προλαμβάνοντας την καταστροφή τοίχων και δαπέδων. Αυτό είναι το μέλλον της υδραυλικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Μιλάμε για κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει στην διάγνωση των βλαβών και στο να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούν οι σωληνώσεις σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».

Αφού τελείωσε το σφίξιμο με ένα κλασικό γαλλικό κλειδί και σταμάτησε την διαρροή, τον ρώτησα σε ποιο ακριβώς στάδιο της σημερινής επισκευής αξιοποίησε την κβαντική φυσική. Μου εξήγησε με φυσικό ύφος, ότι αυτό συνέβη όταν χρησιμοποίησε το caterpillar κινητό, ανάβοντας τον φακό του, για να διαπιστώσει την ύπαρξη αλάτων και μικρών σωματιδίων στον πυθμένα. Άλλωστε, όπως τόνισε με νόημα για να κλείσει τη συζήτηση, «και τα κινητά τηλέφωνα στην κβαντική φυσική βασίζονται».

Όταν ήρθε η ώρα του λογαριασμού, η τιμή ήταν υπερδιπλάσια της συνηθισμένης – λογικό θα έλεγε κανείς αφού η επιστημονική πρωτοπορία πρέπει να ανταμοίβεται. Του έδωσα τα μετρητά. Εκείνος τα πήρε, κατέβασε το φερμουάρ από το εφαρμοστό, μαύρο γιλέκο που φορούσε μέσα από την φόρμα εργασίας, και τα έβαλε προσεκτικά στην εσωτερική του τσέπη. Διέκρινα με την άκρη του ματιού μου τα μικρά, λευκά γράμματα στο αριστερό μέρος του γιλέκου το λογότυπο «nanobionic»…

Πηγή: https://physicsgg.me/

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