Η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επιστρέφει στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο καιΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑΤο πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!Πηγή: tvnea.com