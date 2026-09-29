2026-09-29 13:51:49
Φωτογραφία για Τρίτη, 29/9/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Συμπληρώνουμε τις ασκήσεις του επαναληπτικού φυλλαδίου που δόθηκε στην τάξη σήμερα, ενόψει του πρώτου μας επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης της Δευτέρας, 5/10, στην ενότητα 1 (δείτε και την προηγούμενη ανάρτηση).

Μαθηματικά: Συνεχίζοντας την εξάσκησή μας στην προτεραιότητα πράξεων στις αριθμητικές παραστάσεις, λύνουμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που μοιράστηκε (το υλικό της σχετικής ανάρτησης είναι πάντα διαθέσιμο).

Ιστορία: Οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν αφήσει εκκρεμότητα σε σχέση με την εργασία για τις προσωπικότητες των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων, της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, οφείλουν να την κλείσουν στο επόμενο μάθημα. Για το επόμενο μάθημα, επίσης, στο τετράδιό μας απαντούμε, σε μια σύντομη παράγραφο, στο παρακάτω ερώτημα, αφού διαβάσουμε προσεκτικά την πηγή 2, στη σελίδα 18 του Β.Μ. (ανατρέχουμε, αν χρειαστεί, στο υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης):

Ποια είναι η άποψή σου για τη γνώμη που έχει ο Μοντεσκιέ για την "πολιτική αρετή", με βάση τη σύνδεση που κάνει ανάμεσα σ' αυτή και την αγάπη;

klikstimathisi
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Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.
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