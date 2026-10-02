Η Μπρουνέρα είναι πολυετές καλλωπιστικό με όμορφα φύλλωμα και μικρά γαλάζια άνθη. Οι ποικιλίες με ασημί αποχρώσεις στα φύλλα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές και προσθέτουν χρώμα και ενδιαφέρον στα σκιερά σημεία του κήπου, όπου η βλάστηση είναι συνήθως πιο περιορισμένη.

Γενικά χαρακτηριστικά

Brunnera macrophylla η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για πολυετή πόα με καταγωγή από περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης και της δυτικής Ασίας.



Αναπτύσσεται σε πυκνές συστάδες και φτάνει περίπου τα 30–50 εκ. σε ύψος με αντίστοιχη παράπλευρη ανάπτυξη.

Τα μεγάλα καρδιόσχημα φύλλα στο βασικό είδος είναι πράσινα, ενώ πολλές καλλωπιστικές ποικιλίες έχουν ασημί ή δίχρωμο φύλλωμα, με χαρακτηριστικές πράσινες νευρώσεις. Μία από τις πιο γνωστές είναι η Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, με σχεδόν ασημί επιφάνεια φύλλων και έντονο πράσινο δίκτυο νευρώσεων.

Τα άνθη της είναι πολύ μικρά, γαλάζια, με πέντε πέταλα και εμφανίζονται σε λεπτούς διακλαδισμένους βλαστούς πάνω από το φύλλωμα δημιουργώντας ανάλαφρες ταξιανθίες.

Η καλλωπιστική αξία της οφείλεται τόσο στο μπλε χρώμα των λουλουδιών όσο και στο πολύ ιδιαίτερο και όμορφο φύλλωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκιερά σημεία, μπορντούρες, διαδρόμους, σημεία κάτω από δέντρα ή σαν φυτό πρώτης σειράς σε παρτέρια ενώ εξίσου ικανοποιητικά ευδοκιμεί και σε δοχεία φύτευσης.

Φροντίδα Θέση

Η Μπρουνέρα χρειάζεται ημισκιερά ή σκιερά σημεία, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο. Ευδοκιμεί καλύτερα σε δροσερές και προστατευμένες θέσεις, κάτω από δέντρα και ψηλούς θάμνους ή σε άλλα σημεία του κήπου που παραμένουν σκιερά ιδιαίτερα στη διάρκεια του μεσημεριού.



Παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στον παγετό και τις χαμηλές θερμοκρασίες, γι΄ αυτό και είναι απολύτως κατάλληλη για περιοχές με έντονο χειμώνα.

Χώμα

Χρησιμοποιήστε για τη Μπρουνέρα ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα με πολύ καλή αποστράγγιση.

Πότισμα

Χρειάζεται τακτικό πότισμα, καθώς αναπτύσσεται καλύτερα όταν το χώμα διατηρεί σταθερή υγρασία αλλά χωρίς να παραμένει λασπωμένο. Ποτίζετε κάθε 2-3 ημέρες τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού και πιο αραιά την άνοιξη και το φθινόπωρο, ανάλογα βεβαίως και με τις συνθήκες θερμοκρασίας και βροχόπτωσης που επικρατούν.

Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται συστηματικό κλάδεμα, παρά μόνο αφαίρεση ξερών κιτρινισμένων φύλλων ή προβληματικών βλαστών, ώστε να διατηρεί συμπαγές σχήμα.



Στο τέλος του φθινοπώρου το επίγειο τμήμα του φυτού μπορεί και να κοπεί ολοκληρωτικά. Θα βλαστήσει και πάλι την ερχόμενη άνοιξη.

Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις σε λίπανση. Ένα πλήρες ενισχυτικό για ανθο



φόρα, στις αρχές της άνοιξης, συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη και εντονότερη ανθοφορία.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Η Μπρουνέρα ανθίζει την άνοιξη έως τις αρχές του καλοκαιριού και μετά την ολοκλήρωσή της το πυκνό φύλλωμα διατηρεί το καλλωπιστικό ενδιαφέρον του φυτού.

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με διαίρεση των ριζών, στις αρχές της άνοιξης ή το φθινόπωρο.

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