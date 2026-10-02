Ποιο μεταφορικό μέσο προτιμούν οι Έλληνες;

2026-10-02 06:40:57

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat [1], το 2024 το αυτοκίνητο παρέμεινε με διαφορά το κυριότερο μέσο μεταφοράς επιβατών στην Ελλάδα, αφού καλύπτει το 61,8% του συνόλου των επιβατοχιλιομέτρων (σ.σ. μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί στη μεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου).Έπειτα, ακολουθούσαν το αεροπλάνο με 24,7%, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου, τα sidirodromikanea

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