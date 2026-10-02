2026-10-02 09:03:28
Φωτογραφία για Μια Γυναίκα: Όταν η ζωή σου στερεί τα πάντα, μαθαίνεις να γίνεσαι τα πάντα!



Η κοινωνική σειρά «Μια Γυναίκα» είναι μία ανθρώπινη ιστορία που έχει στο επίκεντρο τον αγώνα μιας γυναίκας που πρέπει να αντιμετωπίσει την ανέχεια και την εγκατάλειψη, προκειμένου να μεγαλώσει τα δυο μικρά παιδιά της.



Στη σειρά παρουσιάζεται μια διαφορετική πλευρά της σύγχρονης γυναίκας. Η Μαρίνα είναι μια νέα γυναίκα που βιώνει την απώλεια μετά το θάνατο του συζύγου της και μένει μόνη με δυο παιδιά. Βρίσκεται μόνη χωρίς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινη υποστήριξη. Είναι αναγκασμένη να βρει τρόπους και διεξόδους, να εργαστεί σε μια εχθρική κοινωνία και να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της. Θα παλέψει με όλους και με όλα για να το πετύχει και να σταθεί στα πόδια της.



Με διαρκή και επιτυχημένη επένδυση στην ποιοτική μυθοπλασία, με σειρές υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και θεματολογία που αγγίζει ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στη ζωή του τηλεθεατή, ο Alpha και τη φετινή σεζόν δίνει ηχηρό παρών. Μυθοπλασία Alpha: Ιστορίες που αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα, γεννούν ερωτήματα και γίνονται αφορμή για συζήτηση.  



«Μια Γυναίκα», πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.



Πηγή: tvnea.com
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