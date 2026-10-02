2026-10-02 08:32:47
Φωτογραφία για Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ CHIP ΑΝΑΤΡΕΠΕΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ smartphones και Η/Υ



 Η ανάλυση αυτή αποτυπώνει την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας. Η στροφή της βιομηχανίας ημιαγωγών προς την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχει δημιουργήσει μια δομική ανακατανομή των πόρων παραγωγής, αφήνοντας τις παραδοσιακές καταναλωτικές συσκευές αντιμέτωπες με ελλείψεις και υψηλά κόστη.

Οι Βασικοί Παράγοντες της Ανατροπής

Η «Έκρηξη» της AI και η Ανακατανομή Παραγωγής: Οι μεγάλοι κατασκευαστές μνημών (όπως η Samsung και η SK Hynix) διοχετεύουν τη διαθέσιμη δυναμικότητά τους στην παραγωγή εξειδικευμένων μνημών υψηλής ευρυζωνικότητας (HBM) και υψηλής χωρητικότητας DDR5 για AI data centers. Αυτό περιορίζει τη διαθεσιμότητα των τυπικών τσιπ DRAM και NAND/SSD που χρησιμοποιούνται σε smartphones και PCs.

Κατακόρυφη Αύξηση του Κόστους Υλικών (BOM): Η τιμή των τσιπ μνήμης έχει σημειώσει αλματώδη αύξηση, καλύπτοντας πλέον πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους κατασκευής μιας συσκευής. Αυτό αφαιρεί από τους κατασκευαστές τη δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξήσεις χωρίς να πλήξουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Πίεση στις Οικονομικές/Εισαγωγικές Σειρές: Οι συσκευές χαμηλού κόστους (entry-level) πλήττονται περισσότερο. Με τόσο μικρά περιθώρια κέρδους, η διατήρηση προσιτών τιμών καθίσταται σχεδόν αδύνατη, οδηγώντας σταδιακά στην εξαφάνιση των πολύ φθηνών μοντέλων ή στην υποβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών τους.

Αλλαγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτών και Αγοράς ΤομέαςΣυνέπεια / ΑλλαγήΚύκλος Ανανέωσης (Upgrade Cycle)Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κρατούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (αύξηση διάρκειας ζωής κατά 15%-20%).Μετατόπιση στα Premium & ΜεταχειρισμέναΗ ζήτηση συγκεντρώνεται είτε σε ακριβότερες, premium συσκευές (όπου το επιπλέον κόστος μνήμης απορροφάται ευκολότερα) είτε σε ανακατασκευασμένες/μεταχειρισμένες συσκευές.Επιβράδυνση των AI PCsΗ πρόθεση της βιομηχανίας να επιβάλει υπολογιστές με αυξημένα απαιτούμενα RAM (π.χ. 16GB–32GB) βρίσκει εμπόδιο στο υψηλό κόστος των απαραίτητων τσιπ.

Η αγορά εισέρχεται σε μια φάση όπου ο όγκος πωλήσεων σε τεμάχια υποχωρεί, αλλά η συνολική αξία της αγοράς συγκρατείται λόγω των υψηλότερων μέσων τιμών πώλησης (ASPs).



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