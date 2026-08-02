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Φωτογραφία για Μόνιμη εθνική πολιτική το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έως το 2030 με κάλυψη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

 



Αθήνα, 1 Αυγούστου 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το είπαμε, το κάναμε»: Μόνιμη εθνική πολιτική το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έως το 2030 με κάλυψη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεσμοθετεί τη συνέχιση του μεγαλύτερου προγράμματος προληπτικής ιατρικής στη χώρα, του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του από αμιγώς εθνικούς πόρους έως το 2030. Απέναντι σε σενάρια και παραφιλολογία περί διακοπής του προγράμματος λόγω ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Υγείας απαντά με πράξεις η πρόληψη μετατρέπεται σε μόνιμο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Διασφαλίζονται 75 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προχωρούν οι διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες ώστε οι πολίτες να αρχίσουν εκ νέου να λαμβάνουν τα δωρεάν παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Έτσι, το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζει να καλύπτει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Επίσης δίνεται λύση στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τα ενέσιμα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας προκειμένου να συνεχίσουν την θεραπεία τους 43.500 δικαιούχοι. Εντάσσεται στο εθνικό σκέλος, ολοκληρώνονται οι εκκρεμείς πληρωμές και εκδίδονται οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για τον επανασχεδιασμό του με εθνική χρηματοδότηση για τις 8 προβλεπόμενες δόσεις.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



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