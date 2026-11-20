2026-11-20 08:49:10

Μάχη για την κορυφή δόθηκε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, με το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων» του ΣΚΑΪ να κατακτά την πρώτη θέση με 10,5% στο δυναμικό κοινό.



Μόλις μία δέκατη πίσω βρέθηκε το «Star News» με 10,4%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» ακολούθησαν με 9,8%. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha σημείωσε 9,1% και το «ANT1 News» 7,3%.



Το «Open News» κατέγραψε 4,5%, ενώ το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, σημείωσε 1,7%.



Πηγή: tvnea.com



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