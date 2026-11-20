Η κυβέρνηση πέρασε από τη νομοθετική πρόβλεψη (νόμος 5350/2026) στη φάση της τεχνικής υλοποίησης για την επιβολή του ηλικιακού ορίου των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τα βασικά σημεία της πρωτοβουλίας:

Κύκλος συναντήσεων: Η αρχή έγινε με εκπροσώπους του TikTok σε συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ θα ακολουθήσουν επαφές με τις Meta, Snapchat, Google και Microsoft.

Τεχνικές προτάσεις έως τον Δεκέμβριο: Οι πλατφόρμες καλούνται να παρουσιάσουν στις αρχές Δεκεμβρίου τις δικές τους αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις και σχέδια συμμόρφωσης.

Τι ζητείται από τις εταιρείες:

Ανεπάρκεια απλής δήλωσης: Η απλή καταχώριση ημερομηνίας γέννησης δεν θεωρείται πλέον επαρκής.

Κάλυψη όλων των λογαριασμών: Οι μηχανισμοί πρέπει να αφορούν τόσο τις νέες εγγραφές όσο και τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς.

Προστασία ιδιωτικότητας: Απαιτούνται μέθοδοι επαλήθευσης (όπως η πιθανή αξιοποίηση του Gov.gr Wallet / Kids Wallet ή άλλες εναλλακτικές) που επιβεβαιώνουν την ηλικία χωρίς να αποκαλύπτουν τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Κανόνας ημερολογιακού έτους: Για το 2027, ο έλεγχος αφορά όσους έχουν γεννηθεί το 2013 ή αργότερα.

Διαδικασίες διόρθωσης σφαλμάτων: Πρόβλεψη μηχανισμών αμφισβήτησης/διόρθωσης ώστε να αποφεύγονται λανθασμένοι αποκλεισμοί.

Η ελληνική πλευρά στοχεύει η εφαρμογή του μέτρου να λειτουργήσει και ως πρότυπο πεδίο δοκιμής στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Έλεγχος και στους λογαριασμούς που λειτουργούν ήδη

Η απαίτηση επαλήθευσης δεν περιορίζεται στους χρήστες που θα δημιουργήσουν λογαριασμό μετά την έναρξη ισχύος του ορίου. Η κυβέρνηση ζητά από τις πλατφόρμες να εξηγήσουν πώς θα εντοπίζουν και θα εμποδίζουν την πρόσβαση παιδιών κάτω από το ηλικιακό όριο τα οποία χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν δηλώσει ανακριβή ημερομηνία γέννησης.

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