2026-11-20 08:49:07

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας 16,9% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Star News» με 10,7%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» ακολούθησαν με 9,8%. Το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 7,7%, το «Open News» 5,6% και το «ANT1 News» 4,9%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, με 2,4%.



Πηγή: tvnea.com



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