Ο Βρετανός ηθοποιός, Σερ Πάτρικ Στιούαρτ, γνωστός για τη συμμετοχή του στη σειρά «Star Trek: The Next Generation» και στις ταινίες «X-Men», πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο X την Πέμπτη.

Ο Στιούαρτ πέθανε μετά από «μια σύντομη και οδυνηρή πορεία» με τη νόσο του Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ήταν 86 ετών.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

Αν και είναι πιο γνωστός για τους ρόλους του ως καθηγητή Τσαρλς Ξαβιέ («X-Men») και του πλοιάρχου Ζαν-Λουκ Πικάρντ («Star Trek: The Next Generation»), ο Στιούαρτ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο θέατρο παρά στην έπαυλη X-Mansion ή στο διαστημόπλοιο USS Enterprise.

Εκτός από το ότι υποδύθηκε ρόλους από τον Κλαύδιο έως τον Μάκβεθ, ο Στιούαρτ συχνά ερμήνευε σε μονοπρόσωπες παραστάσεις το «A Christmas Carol» και έπαιζε στο West End και στο Μπρόντγουεϊ τα έργα «Νεκρή Ζώνη» (No Man’s Land) του Χάρολντ Πίντερ και «Περιμένοντας τον Γκοντό» (Waiting for Godot) του Σάμιουελ Μπέκετ, μαζί με τον φίλο του Ίαν ΜακΚέλεν.

Οι δύο φίλοι, Σερ Ίαν ΜακΚέλεν (αριστερά) και Σερ Πάτρικ Στιούαρτ ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της σειράς «Star Trek: Picard» στο Λονδίνο, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

Το 2013 παντρεύτηκε τη συνθέτρια και τραγουδίστρια από το Μπρούκλιν, Σάνι Οζέλ. Έχει επίσης δύο παιδιά, μια κόρη, τη Σοφία, και έναν γιο, τον Ντάνιελ.

Αντί για λουλούδια, η οικογένειά του ζήτησε να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στο Ταμείο του Κέντρου Έρευνας για τη Νόσο του Αλτσχάιμερ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (https://alzresearch.org/giving/) και στους Φροντιστές του Ιδρύματος Αλτσχάιμερ της Αμερικής https://alzfdn.org/donate/.

Ο Πάτρικ Στιούαρτ και η Σάνι Οζέλλ φτάνουν στο πάρτι που διοργάνωσε το Fox μετά την 88η τελετή απονομής των Όσκαρ, την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 (Photo by Omar Vega/Invision/AP)

Πηγή: Associated Press, Reuters

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