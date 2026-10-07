2026-10-07 14:21:44
Φωτογραφία για Μιχάλης Δημητρακόπουλος για Βίσση – Καρβέλα: «Καμία συζήτηση, κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός»
Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Άννα Βίσση είναι πλέον ξεκάθαρη ως προς το πώς επιθυμεί να κινηθεί η υπόθεση. Η ίδια καλεί τον Νίκο Καρβέλα, εφόσον θεωρεί ότι έχει αξιώσεις, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα για τη διαφορά τους.

«Με το δελτίο τύπου ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η κυρία Βίσση του λέει να το κάνει, και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει…», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι δυο πλευρές ήθελαν να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, στο οποίο η Άννα Βίσση έθετε έναν έκτο απαράβατο όρο, οποιαδήποτε διαφωνία τους δε θα γινόταν δημόσια, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δε δέχτηκε τον όρο αυτό, γι’ αυτό και δεν υπεγράφη αυτό το προσύμφωνο Υπάρχει ένας νόμος παλιός που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα… Ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Η Άννα Βίσση είναι η ερμηνευτής στην προκειμένη, άρα μπορεί σύμφωνα με τον νόμο ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια, αν το κάνει αυτό, το κόστος θα είναι και για τις δυο πλευρές, δε θα ζημιωθεί μόνο η Άννα Βίσση αλλά κι εκείνος αφού δε θα λαμβάνει πλέον τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις συναυλίες που λάμβανε…».


Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε επίσης: «Αν ο κύριος Καρβέλας πάρει μια τέτοια απόφαση, δε θα το αφήσουμε έτσι χωρίς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη… Μέχρι τη στιγμή που βγήκε το δελτίο τύπου από τον κύριο Καρβέλα, εγώ είχα τη διάθεση να γίνω μια γέφυρα ανάμεσά τους. Μετά το δελτίο τύπου ρητά και κατηγορηματικά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση μου είπαν “καμία συζήτηση, κανένας διάλογος, κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον κύριο Καρβέλα”. Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια…»

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αντάμωμα συνταξιούχων τεχνιτών του ΤΗΕ - ΟΣΕ σε ταβέρνα στη Ξηροκρήνη. Εικόνες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντάμωμα συνταξιούχων τεχνιτών του ΤΗΕ - ΟΣΕ σε ταβέρνα στη Ξηροκρήνη. Εικόνες.
Δίκη για Τέμπη: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι - Διέκοψε το δικαστήριο.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δίκη για Τέμπη: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Πάνος Ρούτσι - Διέκοψε το δικαστήριο.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Νίκος Καρβέλας: «Συντριβή» για όσα συνέβησαν πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Νίκος Καρβέλας: «Συντριβή» για όσα συνέβησαν πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Νέα ένταση ανάμεσα σε Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα –Σκληρή απάντηση Βίσση σε Καρβέλα: Aπαίτησε €1,5 εκατ. για τη συναυλία
Νέα ένταση ανάμεσα σε Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα –Σκληρή απάντηση Βίσση σε Καρβέλα: Aπαίτησε €1,5 εκατ. για τη συναυλία
Γιωργος Πουρναρας Το αρθρο μου αυτο για την εφαρμογη της επεκτασης του σχεδιου Αστακου ειχε στοχο να δημοσιοποιηθει ενα ζητημα που ταλανιζει τους Αστακιωτες εδω και πολλα χρονια , χωρις να υπαρχει καμια δημοσια συζητηση και ενημερωση απο την πλευρα του Δημου
Γιωργος Πουρναρας Το αρθρο μου αυτο για την εφαρμογη της επεκτασης του σχεδιου Αστακου ειχε στοχο να δημοσιοποιηθει ενα ζητημα που ταλανιζει τους Αστακιωτες εδω και πολλα χρονια , χωρις να υπαρχει καμια δημοσια συζητηση και ενημερωση απο την πλευρα του Δημου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αρωματικά χώρου. Μύθοι και μια όχι και τόσο ευχάριστη πραγματικότητα
Αρωματικά χώρου. Μύθοι και μια όχι και τόσο ευχάριστη πραγματικότητα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/102026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/102026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή – Δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή – Δεύτερη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Ο «Super Κατερίνα» μπροστά – Ακολουθεί «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Ο «Super Κατερίνα» μπροστά – Ακολουθεί «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την πρωτιά
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την πρωτιά