Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η Άννα Βίσση είναι πλέον ξεκάθαρη ως προς το πώς επιθυμεί να κινηθεί η υπόθεση. Η ίδια καλεί τον Νίκο Καρβέλα, εφόσον θεωρεί ότι έχει αξιώσεις, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα για τη διαφορά τους.«Με το δελτίο τύπου ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η κυρία Βίσση του λέει να το κάνει, και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει…», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Οι δυο πλευρές ήθελαν να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, στο οποίο η Άννα Βίσση έθετε έναν έκτο απαράβατο όρο, οποιαδήποτε διαφωνία τους δε θα γινόταν δημόσια, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δε δέχτηκε τον όρο αυτό, γι’ αυτό και δεν υπεγράφη αυτό το προσύμφωνο Υπάρχει ένας νόμος παλιός που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα… Ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Η Άννα Βίσση είναι η ερμηνευτής στην προκειμένη, άρα μπορεί σύμφωνα με τον νόμο ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια, αν το κάνει αυτό, το κόστος θα είναι και για τις δυο πλευρές, δε θα ζημιωθεί μόνο η Άννα Βίσση αλλά κι εκείνος αφού δε θα λαμβάνει πλέον τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις συναυλίες που λάμβανε…».Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε επίσης: «Αν ο κύριος Καρβέλας πάρει μια τέτοια απόφαση, δε θα το αφήσουμε έτσι χωρίς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη… Μέχρι τη στιγμή που βγήκε το δελτίο τύπου από τον κύριο Καρβέλα, εγώ είχα τη διάθεση να γίνω μια γέφυρα ανάμεσά τους. Μετά το δελτίο τύπου ρητά και κατηγορηματικά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση μου είπαν “καμία συζήτηση, κανένας διάλογος, κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον κύριο Καρβέλα”. Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια…»Πηγή: tvnea.com