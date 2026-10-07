2026-10-07 11:45:22
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Ο «Super Κατερίνα» μπροστά – Ακολουθεί «Το Πρωινό»
 

Η «Super Κατερίνα» ξεχώρισε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 17.0% στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και Πάλι!» ακολούθησε με 11.4%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 10.9%.

Το «Το Πρωινό» κινήθηκε στο 12.7%, τοποθετούμενο τρίτο μεταξύ των συγκεκριμένων επιδόσεων, ενώ ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» κατέγραψε 8.6%. Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Πρωίαν Σε Είδον» με 2.7% και το «10 Παντού» με 2.4%.

Πηγή: tvnea.com
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