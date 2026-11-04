Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Θανάσης Πάτρας στη Σίσσυ Χρηστίδου και όσα είπε για την αποχώρησή του από το OPEN βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε θέση για το παράπονο που εξέφρασε ο παρουσιαστής, δείχνοντας πως κατανοεί τη δυσαρέσκειά του. Ωστόσο, όπως σημείωσε, θεωρεί πως θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επαγγελματικές επιλογές του, ώστε να αποφεύγει ανάλογες καταστάσεις.Διαφορετική ήταν η προσέγγιση της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία εξέφρασε τις ενστάσεις της για τη στάση του Θανάση Πάτρα. Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Φραγκολιά, ο οποίος διαφώνησε μαζί της, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του παρουσιαστή να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν.Έτσι, η συζήτηση στο «Happy Day» ανέδειξε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη δημόσια τοποθέτηση του Θανάση Πάτρα και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να μιλήσει για το επαγγελματικό του τέλος από το OPEN.«Έβγαλε ένα παράπονο αρκετά δικαιολογημένο, γιατί δεν έχει περάσει εύκολα γενικά τα τελευταία πολλά τηλεοπτικά έτη. Αλλά νιώθω ότι και ο Θανάσης με κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσει να εμπιστεύεται ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που δεν είναι σαφείς και ξεκάθαρες», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.«Και να θυματοποιείται. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Θανάσης Πάτρας είναι αφελής και να περιμένει το OPEN μέχρι τις 23 Αυγούστου που τελείωσε το συμβόλαιο. Εδώ άλλοι έχουν προτάσεις προτού καν τελειώσουν τα συμβόλαια και όχι από τους πιο επιτυχημένους», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παρενέβη, λέγοντας: «Εντάξει, απλά αυτός είναι, έχει τον μανδύα και είναι και αλήθεια ένα καλό παιδί. Οπότε, ξέρεις, σου λέει για να είμαι εδώ θα δώσω προτεραιότητα στο κανάλι. Και όταν τον αδειάζουνε στις 23 Αυγούστου…».«Έχει λίγο του θύματος και αυτό τον τραβάει κάτω», επέμεινε η Τίνα Μεσσαροπούλου, προκαλώντας την αντίδραση του Κώστα Φραγκολιά.«Γιατί ρε Τίνα θύμα, αφού έτσι είναι. Να μην το επικοινωνήσει ο άνθρωπος;», τη ρώτησε, με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Είναι επαγγελματίας. Δεν λέω ότι έτσι δεν αισθάνεται».Η συζήτηση συνεχίστηκε με αφορμή τον προγραμματισμό του OPEN και το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Θανάση Πάτρα ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να υποστηρίζει πως ο παρουσιαστής θα έπρεπε να είχε αναζητήσει νωρίτερα την επόμενη επαγγελματική του στέγη.«Καμιά φορά πρέπει να το κυνηγήσουμε και οι ίδιοι. Μην περιμένουμε να μας έρθει η πρόταση», κατέληξε η δημοσιογράφος.Πηγή: tvnea.com