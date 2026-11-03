2026-11-03 13:25:04
Φωτογραφία για Απόστολος Γκλέτσος για Νίκο Καρβέλα: Μου είπε ότι θα έρθει, αλλά είναι 50-50- Είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς
Στο προσκήνιο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Καρβέλας, με τις συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή και την ένταση που φέρεται να υπήρξε στη σχέση του με την Άννα Βίσση να απασχολούν τη δημοσιότητα.

Αυτή τη φορά, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε πρόσφατα με τον γνωστό συνθέτη, αποκαλύπτοντας παράλληλα αν πρόκειται να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του.

«Ο Νίκος Καρβέλας μου είπε ότι θα έρθει, αλλά είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς. Μου είπε είναι 50-50», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Όπως προκύπτει από τα λόγια του, ο Νίκος Καρβέλας έχει αυτή την περίοδο στραμμένη την προσοχή του στη μουσική και βρίσκεται στο στούντιο, δουλεύοντας εντατικά πάνω στη δημιουργία νέου υλικού.

Πηγή: tvnea.com
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