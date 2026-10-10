Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας εξακολουθεί να βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τις τοποθετήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν προσωπικά τους δύο καλλιτέχνες να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Αυτή τη φορά, τον λόγο πήρε η Εύη Δρούτσα, η οποία βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στην εκπομπή «MEGA Non Stop» και μίλησε για τη σχέση του πρώην ζευγαριού, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.«Για μένα, ο Νίκος Καρβέλας είναι υπερταλαντούχος. Ο άνθρωπος που είναι υπερταλαντούχος έχει και τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρετε ότι ο Νίκος έχει κάνει ποιητικές συλλογές, έχει κάνει δύο βιβλία. Δεν είναι άνθρωπος που ψάχνεται μόνο με τους στίχους. Έπειτα γυρνάνε και λένε ναι, η Άννα που είναι υπέρτατη. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή η Άννα», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.«Δούλεψα μαζί τους σε ένα χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους. Με παίρνει μια μέρα ο Νίκος και μου λέει χωρίσαμε με την Άννα. Είμαι, λέει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, χωρίσαμε. ‘Θέλω να μου γράψεις τραγούδια γιατί θέλω να της κάνω τώρα κάτι διαφορετικό’.. Του στέλνω το πρώτο τραγούδι που του έστειλα. Ήταν το Διαζύγιο, η Παράγραφος 62. Ένα συγκλονιστικό κομμάτι, συγκλονιστικό, το οποίο για να πάρω τα μέτρα, να μη γίνω ρεζίλι στους δικηγόρους, τα πήρα από το δικό μου διαζύγιο» αφηγήθηκε η στιχουργός.«Αυτός που έκανε πάντα πρώτη κίνηση ήταν η Άννα. Με παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Έγραψα το «Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική» και με παίρνει. Τι πάει να πει με αγάπη φιλική; Να μου το αλλάξεις; Νίκο, λέω, άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι, δεν το αλλάζω. Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καραβέλας. Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω. Και το έβαλα όπως ήθελα», θυμάται η Εύη Δρούτσα για το ιστορικό ζευγάρι.«Με την Άννα λοιπόν, που κάναμε παρέα εδώ, είχε μια σχέση τότε, πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε. Μούγκα αυτή, μούγκα ο Νίκος. Πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο η Άννα. Της λέω, έχετε χωρίσει με τον Νίκο, που μένεις; Και γυρνάω και της λέω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. ‘Άννα, πάμε τώρα στην εταιρεία να μιλήσουμε για το δίσκο. Έχει τελειώσει, έτσι;’. ‘Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό’. Τη χάνω σε μια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Λέω, βρε παιδιά, πού πήγε η Άννα; Είναι σε αυτό, λέει, το δωμάτιο. Πάω και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα εγώ νοήματα. Της λέω, είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο τηλέφωνο με τίποτα. Εσύ τον πήρες για να σου πει τι να γράφεις στο εξώφυλλο», είπε, ενώ συμπλήρωσε πως «ο Νίκος έκανε πάντα ότι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».Η Εύη Δρούτσα ανέφερε πως η κόντρα μεταξύ Άννα Βίσση και Νίκου Καρβέλα οφείλεται σε τρίτους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ δήλωσε αισιόδοξηως το καλλιτεχνικό δίδυμο θα γεφυρώσει τελικά τις διαφορές τους, καθώς η μεταξύ τους αγάπη παραμένει βαθιά.Ωστόσο, στο κλείσιμο της συζήτησης, η Εύη Δρούτσα δεν παρέλειψε να κάνει μία “πικάντικη” επισήμανση στη Μαρία Αντωνά, όταν η δημοσιογράφος της ζήτησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση Βίσση-Καρβέλα και το τι μπορεί να έχει μπει ανάμεσά τους σήμερα.«Τι να σου πω τώρα κι εσένα; Μη με βάζεις να γίνω κουτσομπόλα. Ίδια ο Γιώργος γίνεσαι! Του Γιώργου έχε υπ’ όψιν του τα λέω στον αέρα!», της είπε χαρακτηριστικά.«Τα ‘θελες», σχολίασε στο ίδιο ύφος ο Βασίλης Τσεκούρας.«Μου το ξαναρώτησες αυτό. Ρώτα τον Γιώργο να σου πει πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν εμένα», τόνισε λίγο αργότερα η Εύη Δρούτσα.«Εγώ είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτά που θέλω εγώ. […] Εδώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για μένα», απάντησε η Μαρία Αντωνά εμφανώς σε αμηχανία.Πηγή: tvnea.com