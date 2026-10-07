2026-10-07 13:29:22
Φωτογραφία για Αντάμωμα συνταξιούχων τεχνιτών του ΤΗΕ - ΟΣΕ σε ταβέρνα στη Ξηροκρήνη. Εικόνες.
Μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, ήρθε ξανά η στιγμή για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς του κλάδου τεχνιτών τουΤΗΕ- ΟΣΕ να ανταμώσουν.Σήμερα, σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και, ανάμεσα σε εκλεκτούς ουζομεζέδες και καλό κρασί, να αναπολήσουν στιγμές από τον εργασιακό τους βίο στον σιδηρόδρομο.Η συνάντηση κύλησε μέσα σε ζεστό κλίμα, με συζητήσεις, χαμόγελα sidirodromikanea
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