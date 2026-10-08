2026-10-08 13:06:50
Φωτογραφία για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω του 5ου Ημιμαραθωνίου.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «5ος Ημιμαραθώνιος Πάτρας “Φάνης Τσιμιγκάτος”».Ειδικότερα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής και την Αστυνομία, καταργούνται τα ακόλουθα απογευματινά sidirodromikanea
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