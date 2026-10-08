2026-10-08 13:06:50

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης «5ος Ημιμαραθώνιος Πάτρας “Φάνης Τσιμιγκάτος”».Ειδικότερα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής και την Αστυνομία, καταργούνται τα ακόλουθα απογευματινά sidirodromikanea

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