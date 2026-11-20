2026-11-20 08:48:40

Προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων καταγράφηκαν σήμερα σε τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, με καθυστερήσεις να επηρεάζουν τόσο τις προαστιακές γραμμές της Αθήνας όσο και τα δρομολόγια της Βόρειας Ελλάδας και των Intercity.Στον Προαστιακό της Αθήνας, η αμαξοστοιχία 1228 στο δρομολόγιο Πειραιάς - Αεροδρόμιο, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 18:43, αναχώρησε από τον σταθμό του sidirodromikanea

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