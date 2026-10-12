2026-10-12 03:09:04
Φωτογραφία για Γρίπη: Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα φέτος και ποιοι έχουν προτεραιότητα – Το 30% των δόσεων είναι ήδη στα φαρμακεία
Υπάρχει επάρκεια εμβολίων, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο – Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα και ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Το 30% των αντιγριπικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η νέα περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Φέτος αναμένεται να εισαχθούν στην Ελλάδα συνολικά 3,64 εκατ. δόσεις, έναντι 3,5 εκατ. την προηγούμενη περίοδο.

«Υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες αντιγριπικών εμβολίων», αναφέρει ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Μανόλης Κατσαράκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξητική τάση στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών τίμησε τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως και την Πέμπτη – Τι ισχύει την επόμενη εβδομάδα.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ.
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ.
Νίκος Καρβέλας: «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»
Νίκος Καρβέλας: «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το πάνελ της νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1 – Πώς θα λέγεται η εκπομπή;
Φαίη Σκορδά: Αυτό είναι το πάνελ της νέας εκπομπής στον ΑΝΤ1 – Πώς θα λέγεται η εκπομπή;
Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα μέχρι την Πέμπτη.
Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα μέχρι την Πέμπτη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προαστιακός Πάτρας: Επίθεση σε επιβάτη, του έσφιξε τον λαιμό με φουλάρι- Ακινητοποιήθηκε για 30 λεπτά ο συρμός.
Προαστιακός Πάτρας: Επίθεση σε επιβάτη, του έσφιξε τον λαιμό με φουλάρι- Ακινητοποιήθηκε για 30 λεπτά ο συρμός.
English Country: κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό στυλ
English Country: κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό στυλ
Με ευλάβεια και συμμετοχή πιστών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Με ευλάβεια και συμμετοχή πιστών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Πρόσληψη 3 Θεολόγων Γενικής στη Β2 φἀση αναπληρωτών
Πρόσληψη 3 Θεολόγων Γενικής στη Β2 φἀση αναπληρωτών
Με τη Γ΄φάση πρόσληψης αναπληρωτών, στις αρχές Νοεμβρίου, η κάλυψη των κενών σε θεολόγους
Με τη Γ΄φάση πρόσληψης αναπληρωτών, στις αρχές Νοεμβρίου, η κάλυψη των κενών σε θεολόγους