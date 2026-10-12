2026-10-12 03:09:04

Υπάρχει επάρκεια εμβολίων, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο – Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα και ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα



Το 30% των αντιγριπικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η νέα περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου. Φέτος αναμένεται να εισαχθούν στην Ελλάδα συνολικά 3,64 εκατ. δόσεις, έναντι 3,5 εκατ. την προηγούμενη περίοδο.



«Υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες αντιγριπικών εμβολίων», αναφέρει ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Μανόλης Κατσαράκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξητική τάση στον αντιγριπικό εμβολιασμό.



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