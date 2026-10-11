Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η μεγάλη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης στη συνάντηση με αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών Θεολόγων (Κυριακή Στεφανίδου, Σοφία Μυλωνά, Κική Σπανούδη και Άννα Κοτζαμάνη), και δεσμεύθηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα κενά των Θεολόγων να καλυφθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Οι εκπρόσωποι των Θεολόγων εξέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με ιδιαίτερη αναφορά στα πολυάριθμα λειτουργικά κενά ΠΕ01 που παραμένουν ακάλυπτα, στον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων και στη μακροχρόνια αδιοριστία πολλών συναδέλφων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη τα πραγματικά κενά των Θεολόγων να αποδίδονται στον κλάδο ΠΕ01 και να μην καλύπτονται μέσω αναθέσεων του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι Θεολόγοι και πραγματικές ανάγκες στα σχολεία.

Από την πλευρά του υπουργείου εκφράστηκε κατανόηση για τα αιτήματα του κλάδου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό των Θεολόγων ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος.

Σε ανακοίνωσή της η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01 τονίζει ότι:

Αξιολογεί θετικά το κλίμα της συνάντησης και αναμένει πλέον οι δεσμεύσεις αυτές να αποτυπωθούν έμπρακτα στις επόμενες προσλήψεις.

Οι Θεολόγοι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και τα καταγεγραμμένα κενά του κλάδου από εκπαιδευτικούς ΠΕ01.

Αναμένουμε από το Υπουργείο να υλοποιήσει όσα συζητήθηκαν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις της Ομάδας Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01 θα συνεχιστούν.

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