18 Νοεμβρίου 2026 | Ευρωπαϊκή Ένωση

Την αναγνώριση των φαρμακείων ως βασικών υποδομών υγείας και την καθιέρωση ουσιαστικών μέτρων οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα για τα φαρμακεία αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ζητά η Πανευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοποιών (PGEU).

Στο νέο επίσημο κείμενο θέσεων με τίτλο «No Patient Too Far» («Κανένας ασθενής πολύ μακριά»), που εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες, η PGEU υπογραμμίζει ότι η διατήρηση ενός βιώσιμου δικτύου φαρμακείων αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής.

Οικονομική ενίσχυση και αποζημίωση υπηρεσιών

Η PGEU επισημαίνει ότι τα φαρμακεία περιοχών με μικρό πληθυσμό αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες δεν μπορεί πάντοτε να καλύψει το παραδοσιακό μοντέλο αμοιβής που βασίζεται στον όγκο πωλήσεων.

Για τον λόγο αυτό προτείνει:

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