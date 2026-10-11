2026-10-11 22:11:10
Φωτογραφία για Προαστιακός Πάτρας: Επίθεση σε επιβάτη, του έσφιξε τον λαιμό με φουλάρι- Ακινητοποιήθηκε για 30 λεπτά ο συρμός.
Άνδρας φέρεται να ζητούσε εισιτήρια από επιβάτες και, όταν ένας από αυτούς αρνήθηκε, του επιτέθηκεΣοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε βαγόνι του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντάς του τον λαιμό με το φουλάρι που φορούσε.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άνδρας κινούνταν μέσα στον συρμό και ζητούσε από επιβάτες να του sidirodromikanea
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