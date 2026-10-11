2026-10-11 20:56:46
Φωτογραφία για Με ευλάβεια και συμμετοχή πιστών ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Με την τέλεση του Πανηγυρικού Μεθεόρτιου Εσπερινού, της Ιεράς Παρακλήσεως και του Κτητορικού Μνημοσύνου ολοκληρώθηκαν οι διήμερες λατρευτικές και πανηγυρικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.Κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Μεθεόρτιου Εσπερινού, ο π. Αθανάσιος έχρισε με το άγιο έλαιο τους πιστούς, οι sidirodromikanea
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