Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία του Ιατρικού, του Οδοντιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης απέναντι στην ανεξέλεγκτη διαφήμιση και την ολοένα αυξανόμενη εμπορευματοποίηση της υγείας.

Η σύμπλευση των τριών επιστημονικών συλλόγων αποτελεί παράδειγμα θεσμικής ενότητας που αξίζει να επεκταθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στον ίδιο προβληματισμό έρχεται να προστεθεί η ενδιαφέρουσα και εκτενής εργασία του συναδέλφου φαρμακοποιού και προέδρου του Ομίλου ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης, Γιώργου Κιοσέ, ο οποίος αναδεικνύει:

Την υγεία και το φάρμακο ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως κοινά καταναλωτικά προϊόντα.

Τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης διαφήμισης, των ψηφιακών πλατφορμών και του επιθετικού μάρκετινγκ.

Την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας και επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου.

Την προστασία του ανεξάρτητου φαρμακείου της γειτονιάς.

Τον καθοριστικό ρόλο των φαρμακαποθηκών στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα αυτές τις ημέρες, με αφορμή και την...

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